Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов будет лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении, - Defence Express

Об этом сообщает Defense Express.



По предварительным данным, руководитель Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов будет лично руководить наступлением российской армии на Изюмском направлении.

Как стало известно, Герасимов уже прибыл на пункт управления ВС РФ, расположенный недалеко от города Изюм в Харьковской области.

Издание предполагает, что поскольку Герасимов лично прибыл командовать операцией не стратегического, а оперативно-тактического уровня, вероятно, у Кремля провалился замысел создания единой вертикали командования оккупационными силами, которую должен был возглавлять командующий Южным военным округом генерал армии Александр Дворников.

Предварительно британская разведка назвала назначение генерала Дворникова командующим войной против Украины попыткой РФ централизовать управление