Об этом сообщает Миноборона РФ.

Отмечается, что Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач "специальной военной операции", а также других должностных лиц по боевому обеспечению действий российских группировок на разных направлениях.

Где именно был Герасимов, российское минобороны не уточняет.

27 апреля сообщалось, что Валерий Герасимов отправился лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.

26 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с группировкой войск РФ, задействованной в войне с Украиной.

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