Начальник генштаба РФ Герасимов проинспектировал воюющую в Украине группировку войск
Начальник генштаба РФ Валерий Герасимов устроил проверку в группировке войск, участвующих в войне против Украины
Об этом сообщает Миноборона РФ.
Отмечается, что Герасимов заслушал командующих о применении войск в ходе выполнения задач "специальной военной операции", а также других должностных лиц по боевому обеспечению действий российских группировок на разных направлениях.
Где именно был Герасимов, российское минобороны не уточняет.
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27 апреля сообщалось, что Валерий Герасимов отправился лично руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.
- 26 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с группировкой войск РФ, задействованной в войне с Украиной.
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