Начальник Генштаба РФ Герасимов получил ранение в Украине, - Аваков
Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов получил ранение на территории Украины
Об этом Аваков сообщил в facebook.
"Наш инсайдер в РФ сообщает: "Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости", – написал Аваков.
Военный журналист и блогер Александр Шульман утверждает, что Герасимов был ранен вблизи Изюма в Харьковской области. Он якобы получил осколочное ранение голени, обломок вытащили и опасности для жизни генерала нет.
- 27 апреля сообщалось, что Герасимов лично будет руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.
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