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Главная война с Россией Начальник Генштаба РФ Герасимов получил ранение в Украине, - Аваков

Начальник Генштаба РФ Герасимов получил ранение в Украине, - Аваков

1 мая, 2022 воскресенье
16:47
война с Россией

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов получил ранение на территории Украины

Об этом Аваков сообщил в facebook.

"Наш инсайдер в РФ сообщает: "Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости", – написал Аваков.

Военный журналист и блогер Александр Шульман утверждает, что Герасимов был ранен вблизи Изюма в Харьковской области. Он якобы получил осколочное ранение голени, обломок вытащили и опасности для жизни генерала нет.

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Арсен Аваков
Генштаб РФ
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