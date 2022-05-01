Начальник Генштаба РФ Герасимов получил ранение в Украине, - Аваков

Об этом Аваков сообщил в facebook.

"Наш инсайдер в РФ сообщает: "Начальник Генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов ранен на территории Украины. Он получил осколочное ранение правой голени без перелома кости", – написал Аваков.

Военный журналист и блогер Александр Шульман утверждает, что Герасимов был ранен вблизи Изюма в Харьковской области. Он якобы получил осколочное ранение голени, обломок вытащили и опасности для жизни генерала нет.

27 апреля сообщалось, что Герасимов лично будет руководить наступлением российских войск на Изюмском направлении.

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