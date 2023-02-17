Начальник генштаба Норвегии считает, что Украина не победит военным путем

Об этом он заявил в комментарии изданию VG .

"Военного решения этого конфликта, думаю, нет. В таком случае сторонам необходимо было бы очень много времени, чтобы одна из них победила другую, и это будет иметь ужасные последствия для людей", - сказал Кристофферсен.

Однако издание отмечает, что заключение начальника генштаба Норвегии противоречит мнениям ряда других экспертов. В частности, глава отдела сухопутных сил Норвежской военной академии подполковник Палле Идстебьо считает, что сценарий победы Украины в войне против России реалистичен.

"Украина может полагаться на всю западную экономику, в то время как России приходится довольствоваться ограниченной поддержкой со стороны Северной Кореи и Ирана, а также технологической поддержкой Китая", - утверждает Идстебьо.

Он также считает, что сегодня невозможно завершить войну за столом переговоров.

"Это будет война на то, кто сможет продержаться дольше, и в худшем случае это продлится несколько лет", - подчеркнул Идстебьо.