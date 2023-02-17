Начальник генштаба Норвегии считает, что Украина не победит военным путем
Глава генштаба Норвегии Эйрик Кристофферсен считает, что Украина не сможет победить в войне против России военным путем
Об этом он заявил в комментарии изданию VG .
"Военного решения этого конфликта, думаю, нет. В таком случае сторонам необходимо было бы очень много времени, чтобы одна из них победила другую, и это будет иметь ужасные последствия для людей", - сказал Кристофферсен.
Однако издание отмечает, что заключение начальника генштаба Норвегии противоречит мнениям ряда других экспертов. В частности, глава отдела сухопутных сил Норвежской военной академии подполковник Палле Идстебьо считает, что сценарий победы Украины в войне против России реалистичен.
"Украина может полагаться на всю западную экономику, в то время как России приходится довольствоваться ограниченной поддержкой со стороны Северной Кореи и Ирана, а также технологической поддержкой Китая", - утверждает Идстебьо.
Он также считает, что сегодня невозможно завершить войну за столом переговоров.
"Это будет война на то, кто сможет продержаться дольше, и в худшем случае это продлится несколько лет", - подчеркнул Идстебьо.
- 1 февраля минобороны Норвегии обратилось в генштаб с просьбой рассмотреть возможность передачи Украине многоцелевой бронированной машины CV90.
- 14 февраля Норвегия объявила, что передаст Украине 8 танков Leopard II, 4 танка спецназа и выделит 250 миллионов крон для фонда European Peace Facility, на которые будут куплены запчасти и боеприпасы для Leopard II.
- Парламент Норвегии 16 февраля объявил о выделении Украине 75 миллиардов крон (свыше 7 млрд евро) в рамках пятилетнего пакета поддержки
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