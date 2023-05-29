Об этом он сказал 29 мая на конференции по внутренней безопасности и устойчивости государства в Палате депутатов.

"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая для нас является худшим сценарием, не невозможна, она возможна", - сказал Ржехка.

По его словам, вооруженные силы страны пытаются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом, а Чехия является членом НАТО и имеет определенные обязательства.

Глава чешского Генштаба также добавил, что его страна учитывает опыт войны РФ против Украины для укрепления нацбезопасности и преодоления зависимости от поставок российских энергоносителей.