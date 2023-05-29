Начальник генштаба Чехии предположил вероятность войны между НАТО и Россией
Начальник генштаба Чехии Карел Ржехка предположил вероятность войны между Североатлантическим альянсом и Россией. Он считает это самым плохим сценарием
Об этом он сказал 29 мая на конференции по внутренней безопасности и устойчивости государства в Палате депутатов.
"Война между Россией и Североатлантическим альянсом, которая для нас является худшим сценарием, не невозможна, она возможна", - сказал Ржехка.
По его словам, вооруженные силы страны пытаются подготовиться к потенциальному интенсивному конфликту, поскольку Россия сейчас находится на траектории конфликта с Альянсом, а Чехия является членом НАТО и имеет определенные обязательства.
Глава чешского Генштаба также добавил, что его страна учитывает опыт войны РФ против Украины для укрепления нацбезопасности и преодоления зависимости от поставок российских энергоносителей.
- Ранее СМИ сообщали, что НАТО готовит план на случай открытого противостояния с Россией.
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