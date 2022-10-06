Начали с Ужгорода: в Украине создают карту названий, которые нужно декоммунизировать
Указатели названий улиц, которые нужно демонтировать, нанесли на карту, а затем потребуют у городского совета провести демонтаж
Об этом сообщают авторы проекта Декоммунизация.Украина.
"Начинаем пилотный проект с полной очистки первого края от всех уличных указателей со старыми названиями. Пока начинаем с Ужгорода, где их еще очень много. Для начала нашими активистами создана карта указателей, которые нужно будет демонтировать, после этого будет обращение в городской совет и демонтаж останков", – сообщают они.
Большинство улиц Ужгорода официально уже имеют новые названия, однако на домах все еще висят таблицы со старыми названиями: таких здесь несколько десятков. На карту нанесены адреса, где до сих пор есть старые указатели, а также добавлены фотографии.
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