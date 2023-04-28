Об этом информируют на официальном сайте .

14-й Одесский международный кинофестиваль состоится 19-26 августа на нескольких локациях.

"Сегодняшние реалии заставляют оперативно реагировать на обстоятельства, в которых мы оказались. В прошлом году ОМКФ состоялся сразу на нескольких международных площадках. Впрочем, мы стремимся вернуть его домой – в Украину. Но учитывая безопасность зрителей и гостей, в этом году мы решили провести часть 14-го ОМКФ в новой для нас локации – в Черновцах. И мы очень благодарны центру имени И. Мыколайчука, который на время проведения фестиваля станет для нас домом", – рассказала генеральный директор Анна Мачух.

Так, показы конкурсных программ фестиваля состоятся в Черновцах, в Культурно-художественном центре имени Ивана Мыколайчука, а показы ретроспективных и спецпрограммы - в кинотеатре Multiplex в Одессе.

28 апреля организаторы приступили к приему фильмов для участия в конкурсе.

Для этого необходимо заполнить онлайн-форму и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы до 14:59 1 июня.

В Национальную конкурсную программу допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные украинские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2022 или 2023 годах. Победители Национального конкурса определяются в номинациях: "Лучший украинский полнометражный игровой фильм" и "Лучший украинский полнометражный документальный фильм".

Лента также может быть отобрана для участия во внеконкурсных программах фестиваля.

В состав комиссии вошли программный консультант ОМКФ Алик Шпылюк, программный директор Артхаус Трафик Илья Дядык, генеральный продюсер фестиваля Мыколайчук OPEN Алексей Гладушевский и член консультативного Совета по программным вопросам ОМКФ Игорь Сукманов.