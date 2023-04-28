Начали принимать заявки на участие в конкурсе Одесского международного кинофестиваля
Одесский кинофестиваль 2023 года объявил даты и места проведения, также организаторы начали принимать заявки в конкурсные программы 14-го ОМКФ
Об этом информируют на официальном сайте .
14-й Одесский международный кинофестиваль состоится 19-26 августа на нескольких локациях.
"Сегодняшние реалии заставляют оперативно реагировать на обстоятельства, в которых мы оказались. В прошлом году ОМКФ состоялся сразу на нескольких международных площадках. Впрочем, мы стремимся вернуть его домой – в Украину. Но учитывая безопасность зрителей и гостей, в этом году мы решили провести часть 14-го ОМКФ в новой для нас локации – в Черновцах. И мы очень благодарны центру имени И. Мыколайчука, который на время проведения фестиваля станет для нас домом", – рассказала генеральный директор Анна Мачух.
Так, показы конкурсных программ фестиваля состоятся в Черновцах, в Культурно-художественном центре имени Ивана Мыколайчука, а показы ретроспективных и спецпрограммы - в кинотеатре Multiplex в Одессе.
28 апреля организаторы приступили к приему фильмов для участия в конкурсе.
Для этого необходимо заполнить онлайн-форму и предоставить все указанные в онлайн-форме материалы до 14:59 1 июня.
В Национальную конкурсную программу допускаются игровые, неигровые, анимационные и экспериментальные полнометражные украинские фильмы всех жанров, производство которых было завершено в 2022 или 2023 годах. Победители Национального конкурса определяются в номинациях: "Лучший украинский полнометражный игровой фильм" и "Лучший украинский полнометражный документальный фильм".
Лента также может быть отобрана для участия во внеконкурсных программах фестиваля.
В состав комиссии вошли программный консультант ОМКФ Алик Шпылюк, программный директор Артхаус Трафик Илья Дядык, генеральный продюсер фестиваля Мыколайчук OPEN Алексей Гладушевский и член консультативного Совета по программным вопросам ОМКФ Игорь Сукманов.
- Фильм "Я и Феликс" / Felix and Me украинского режиссера Ирины Цилык покажут на Международном кинофестивале Movies that Matter в Гааге.
- Лента "Как это было" (As it was) режиссеров украинки Анастасии Солоневич и поляка Дамьяна Коцура отобрали в главный конкурс короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.02
-
EUR
Покупка 40.87Продажа 41.84
- Актуальное
- Важное