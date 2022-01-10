Начали год мощно: "Александрия" оформила трансфер пяти новых футболистов
"Александрия" начала работу на трансферном рынке и подписала пять новых футболистов
Об этом сообщает официальный сайт "Александрии".
Новыми игроками Александрии стали полузащитники Владислав Калитвинцев, Артур Авагимян, Богдан Белошевский и Денис Костышин, а также защитник Валерий Бондаренко.
24-летний Авагимян перешел из "Черноморца" и подписал контракт до июня 2025 года. До 2024 года в команде Костышин, известной украинцам игрой за "Колос".
21-летний Белошевский арендован у "Динамо" до 2023 года, а 27-летний Бондаренко у "Шахтера". Условия контракта с Калитвинцевым не сообщаются.
"Александрия" идет на 6 месте в УПЛ. Команда отстает от "Ворсклы" на 7 очков.
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