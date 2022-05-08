"Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд": СБУ перехватила разговор оккупанта из Херсона

Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины .

В разговоре военный РФ рассказывает, что его коллеги начали заниматься рэкетом, на блокпосту требуют по тысяче за проезд.

"Наш блокпост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", – рассказывает своей жене захватчик из так называемой "ДНР", – говорит оккупант.

Также в Херсонской области армия РФ пьет, после этого устраивают развлечения с оружием и ножами насмерть.

"Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл..дь, на другом – порезали друг друга…", – добавляет военный РФ.

На вопрос о возвращении отвечает, что будет до 9 мая, но не 2022, а 2023 года.

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