"Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд": СБУ перехватила разговор оккупанта из Херсона
Также российский военный в телефонном разговоре рассказал, что оккупанты на Херсонщине злоупотребляют алкоголем, а затем стреляют и режут друг друга
Об этом информирует на странице в Фейсбуке Служба безопасности Украины .
В разговоре военный РФ рассказывает, что его коллеги начали заниматься рэкетом, на блокпосту требуют по тысяче за проезд.
"Наш блокпост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", – рассказывает своей жене захватчик из так называемой "ДНР", – говорит оккупант.
Также в Херсонской области армия РФ пьет, после этого устраивают развлечения с оружием и ножами насмерть.
"Понажирались… "Крыша" у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл..дь, на другом – порезали друг друга…", – добавляет военный РФ.
На вопрос о возвращении отвечает, что будет до 9 мая, но не 2022, а 2023 года.
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