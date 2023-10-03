"Начали активнее применять авиацию": волонтер рассказал об интенсивности обстрелов Херсонщины

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Очередная тревожная ночь под обстрелами оккупантов, они усилили обстрелы в течение последних двух недель Херсон, пригород и правобережье Херсонщины. Сейчас количество снарядов, долетающих до деоккупированной территории Херсонской области, достигает около 600 в сутки и такой интенсивности обстрелы продолжаются, эта ночь не исключение" – отметил он.

Главня добавил, что россияне ночью обстреляли город Херсон, пригород, населенный пункт Чернобаевка.

"Оккупанты бьют из всех видов оружия и в последнее время активно применяют авиацию против мирного населения прежде всего, потому что большинство попаданий - это мирная инфраструктура или жилая застройка", - подчеркнул волонтер.