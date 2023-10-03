"Начали активнее применять авиацию": волонтер рассказал об интенсивности обстрелов Херсонщины
Экс-заместитель городского головы Херсона, руководитель гуманитарного проекта "Херсонский хаб" Роман Головня рассказал о ситуации с обстрелами в Херсонской области, заметив, что количество снарядов, долетающих до деоккупированной территории области, достигает около 600 в сутки
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Очередная тревожная ночь под обстрелами оккупантов, они усилили обстрелы в течение последних двух недель Херсон, пригород и правобережье Херсонщины. Сейчас количество снарядов, долетающих до деоккупированной территории Херсонской области, достигает около 600 в сутки и такой интенсивности обстрелы продолжаются, эта ночь не исключение" – отметил он.
Главня добавил, что россияне ночью обстреляли город Херсон, пригород, населенный пункт Чернобаевка.
"Оккупанты бьют из всех видов оружия и в последнее время активно применяют авиацию против мирного населения прежде всего, потому что большинство попаданий - это мирная инфраструктура или жилая застройка", - подчеркнул волонтер.
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