Началась регистрация претендентов на поступление в магистратуру

Об этом сообщает Министерство образования и науки

Сегодня – 27 июня – началась регистрация для участия в магистерском комплексном тесте (МКТ) и/или магистерском тесте учебной компетентности (МТНК), который продлится до 18 июля включительно. Эту регистрацию производят приемные комиссии заведений высшего образования.

Для того, чтобы зарегистрироваться поступающий должен отправить на официальный электронный адрес приемной комиссии или с использованием другого канала связи, определенного высшим образованием, сканированные копии (фотокопии) ряда своих документов, а также заявление-анкету с указанием населенного пункта, где хочет пройти необходимое тестирование. Впрочем, нужно учесть, что тестирование можно будет сдать только в тех городах Украины, где экзаменационные центры для проведения магистерских испытаний позволит создать безопасность, а также в некоторых городах за рубежом, где проведение испытаний готовы поддержать партнерские структуры.

В случае успешной регистрации участник получит сканированную копию экзаменационного листа и регистрационной карточки по электронному адресу, указанному в заявлении-анкете. Оригинал экзаменационного листа будет храниться в приемной комиссии. В случае обнаружения в экзаменационном листке ошибок поступающий должен обратиться в приемную комиссию.

Для каждого участника, получившего экзаменационный лист, на вебсайте Украинского центра оценивания качества образования создадут информационную страницу "Кабинет поступающего", доступ к которой будет осуществляться по номеру экзаменационного листа и РИН-коду, указанному в нем.

Немецкие университеты организуют вступительные экзамены для украинских беженцев

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb