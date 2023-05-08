Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Наука Началась регистрация на вступительные испытания в магистратуру

Началась регистрация на вступительные испытания в магистратуру

8 мая, 2023 понедельник
17:25
Наука

В понедельник, 8 мая, началась регистрация на вступительные экзамены для будущих магистров

Об этом информирует МОН.

Чтобы зарегистрироваться на Единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен в Украине, необходимо обратиться в приемную комиссию высшего образования или сделать это дистанционно.

Для регистрации необходимо сформировать комплект сканированных или фотокопий регистрационных документов:

  • заполненного заявления-анкеты с информацией для оформления экзаменационного листа;
  • документа, удостоверяющего личность, указанного в анкете;
  • документа, подтверждающего информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или документа, подтверждающего причину невнесения в анкету информации о РНОКПП;
  • документа о полученной степени высшего образования;
  • справки о плановом сроке завершения обучения и получения диплома в 2023 году;
  • фотографии для документов (цветной или черно-белой) с изображением, соответствующим достигнутому возрасту поступающего;
  • медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о (при необходимости создания особых условий).

Заполняя заявление-анкету для оформления экзаменационного листа, нужно указать населенный пункт, в котором хотите пройти испытание и его название. Для прохождения ЕФОВ можно выбрать тестирование не более чем по двум предметным направлениям.

"Учтите также то, что есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе он  станет недоступным для выбора. Советуем не медлить с регистрацией", - пишет пресс-служба.

Для участника, получившего экзаменационный лист, на сайте УЦОКО будет создана информационная страница Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру. Доступ к которой осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.

Регистрация продлится до 31 мая.

  • Соучредительница ОО "Смарт образование" Иванна Коберник считает, что Министерство образования и науки Украины давно должно было разработать упрощенный курс украинского языка, литературы и истории для детей, полноценно обучающихся в другой системе.
  • Украинцам предлагают узнать свой уровень знания языка благодаря онлайн-тесту бесплатно, также можно приобщиться к обучению.
  • Список государств и городов, в которых украинские абитуриенты смогут сдать НМТ, расширился .
Новости
Общество
образование
испытания
Читайте также:
ПВК Вагнер
7 мая, 2023 воскресенье
Буданов рассказал, почему ПВК Вагнера воюет эффективнее регулярной армии РФ
Олександр Усик
6 мая, 2023 суббота
Усик сорвал дедлайн WBA относительно чемпионского боя
Обстріл Києва
8 мая, 2023 понедельник
Ночью украинская ПВО сбила 35 "шахедов" над Киевщиной, 5 человек травмированы
Киев
+12°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.26
    Покупка 37.26
    Продажа 37.84
  • EUR
    Покупка 40.87
    Продажа 41.78
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
8 мая
17:38
WTA назвала имя новой первой ракетки Украины
17:38
Армия дронов: 8 новых ударных рот БПЛА отправятся на фронт
17:30
Украина и РФ достигли договоренности о взаимном посещении мест содержания гражданских: совершены первые визиты
17:24
Касим-Жомарт Токаев
Премьер Армении и президент Казахстана собираются в Москву на парад
17:12
санкции против рф
Германия забила тревогу из-за поставок ее товаров в Россию через страны СНГ в обход санкций, – Bild
17:01
шторм
NASA запустила два спутника для изучения тропических ураганов
16:57
Обновлено
УПЛ: "Динамо" одолело "Кривбасс", "Рух" разгромил "Ингулец", результаты других матчей 25-го тура
16:48
Виктор Ляшко
Коронавирус в Украине: Ляшко анонсировал отмену карантина
16:35
В Киеве будут слышны взрывы: будут работать саперы
16:34
Эксклюзив
Су-35С
Россияне наглеют и это будет продолжаться до решительного ответа, - эксперт Defense Express Рябых о перехвате самолета из Польши
16:33
ПСЖ отреагировал на извинения отстраненного от тренировок Месси
16:29
Евросолидарность
Власти продолжают блокировать международную деятельность депутатов "Евросолидарности", – заявление
16:17
Актриса Барбра Стрейзанд пожертвовала $240 тыс. на медицинскую помощь Украины
16:14
БЭБ арестовало 166 млн грн, которые хотела скрыть подсанкционная букмекерская компания
16:11
Эксклюзив
Путин может продать в качестве "победы" переход российских войск в глухую оборону, - военный эксперт Свитан
16:05
OPINION
"Хороший русский" заканчивается на "дєнь побєди"
16:02
Жители временно оккупированной территории продолжают пользоваться гривней: РФ создала движение для притеснений
15:58
Обновлено
Оккупационные власти Приднестровья попросили РФ увеличить там количество военных. В Украине отреагировали
15:53
Украина получила почти 190 млн евро льготного кредита от Всемирного банка
15:50
США и Китай стремятся стабилизировать отношения
15:43
Еврокомиссия передала странам ЕС предложения по 11-му пакету санкций против РФ, – Ермак
15:34
Обновлено
Россияне атаковали Станислав и Кизомыс на Херсонщине: пострадали 8 человек, среди них ребенок
15:14
Обновлено
Россияне атаковали ракетами "Буря" склад и зону отдыха в Одесской области, погиб охранник, два человека ранены
14:55
В РФ заявили об обстрелах Белгородской области и четырех пострадавших
14:55
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:42
Россия блокирует экспорт украинского зерна: инспекцию ожидают 90 судов
14:40
Министр обороны Швеции Йонсон: надеемся вступить в НАТО до саммита в Вильнюсе
14:38
Эксклюзив
Олег Лисный
Призыв Приднестровья увеличить количество войск РФ – это попытка получить больше денег от Москвы, – политолог Лисный
14:32
Иран
В Иране двух человек казнили за богохульство
14:21
Россияне десятками автобусов вывозят жителей временно оккупированной Запорожской области в Крым и РФ
14:17
Программа поддержки ветеранов: горная компания Ferrexpo расширила программу поддержки работников компании
14:14
Эксклюзив
Россияне в ночь на 9 мая могут пытаться масштабно атаковать Киев ракетами, - военный эксперт Свитан
14:13
Шавкат Мирзиёев
В Узбекистане проведут досрочные президентские выборы
14:13
В Финляндии заработал официальный реестр собак: до конца года обязали сосчитать всех
14:12
Объявлен сбор: саперам 82 десантно-штурмовой бригады нужна амуниция
14:09
OPINION
Кто в парламенте покрывает Фридмана
14:08
Томас Тухель попросил боссов "Баварии" подписать этим летом Усмана Дембеле, - Mundo Deportivo
14:07
Бежали за Несокрушимых: в Горишних Плавнях состоялся благотворительный забег в поддержку украинских ветеранов
14:06
В Мелитополе оккупанты расселяют россиян в дома депортированных украинцев
14:01
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен прибудет в Киев 9 мая, в День Европы
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV