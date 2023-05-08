Началась регистрация на вступительные испытания в магистратуру

Об этом информирует МОН.

Чтобы зарегистрироваться на Единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен в Украине, необходимо обратиться в приемную комиссию высшего образования или сделать это дистанционно.

Для регистрации необходимо сформировать комплект сканированных или фотокопий регистрационных документов:

заполненного заявления-анкеты с информацией для оформления экзаменационного листа;

документа, удостоверяющего личность, указанного в анкете;

документа, подтверждающего информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или документа, подтверждающего причину невнесения в анкету информации о РНОКПП;

документа о полученной степени высшего образования;

справки о плановом сроке завершения обучения и получения диплома в 2023 году;

фотографии для документов (цветной или черно-белой) с изображением, соответствующим достигнутому возрасту поступающего;

медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о (при необходимости создания особых условий).

Заполняя заявление-анкету для оформления экзаменационного листа, нужно указать населенный пункт, в котором хотите пройти испытание и его название. Для прохождения ЕФОВ можно выбрать тестирование не более чем по двум предметным направлениям.

"Учтите также то, что есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе он станет недоступным для выбора. Советуем не медлить с регистрацией", - пишет пресс-служба.

Для участника, получившего экзаменационный лист, на сайте УЦОКО будет создана информационная страница Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру. Доступ к которой осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.

Регистрация продлится до 31 мая.