Началась регистрация на вступительные испытания в магистратуру
В понедельник, 8 мая, началась регистрация на вступительные экзамены для будущих магистров
Об этом информирует МОН.
Чтобы зарегистрироваться на Единое профессиональное вступительное испытание и единый вступительный экзамен в Украине, необходимо обратиться в приемную комиссию высшего образования или сделать это дистанционно.
Для регистрации необходимо сформировать комплект сканированных или фотокопий регистрационных документов:
- заполненного заявления-анкеты с информацией для оформления экзаменационного листа;
- документа, удостоверяющего личность, указанного в анкете;
- документа, подтверждающего информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика, или документа, подтверждающего причину невнесения в анкету информации о РНОКПП;
- документа о полученной степени высшего образования;
- справки о плановом сроке завершения обучения и получения диплома в 2023 году;
- фотографии для документов (цветной или черно-белой) с изображением, соответствующим достигнутому возрасту поступающего;
- медицинского заключения по форме первичной учетной документации 086-3/о (при необходимости создания особых условий).
Заполняя заявление-анкету для оформления экзаменационного листа, нужно указать населенный пункт, в котором хотите пройти испытание и его название. Для прохождения ЕФОВ можно выбрать тестирование не более чем по двум предметным направлениям.
"Учтите также то, что есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах, предложенных зарубежными партнерами. Поэтому в случае исчерпания мест в определенном городе он станет недоступным для выбора. Советуем не медлить с регистрацией", - пишет пресс-служба.
Для участника, получившего экзаменационный лист, на сайте УЦОКО будет создана информационная страница Кабинет участника вступительных испытаний в магистратуру. Доступ к которой осуществляется по номеру экзаменационного листа и PIN-коду, указанному в нем.
Регистрация продлится до 31 мая.
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