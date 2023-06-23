Началась регистрация на бесплатные показы Чилдрен Кинофеста

Об этом информирует прессслужба Чилдрен Кинофест.

Началась регистрация на бесплатные показы 10 юбилейного Чилдрен Кинофеста в кинотеатрах Киева, Львова, Одессы, Днепра, Полтавы, Винницы, Житомира, Луцка, Хмельницкого и Чернигова.

"Зрителям покажут новинки анимации из Норвегии и Нидерландов, приключенческое кино из Словении, Дании и Германии, комедию из Испании, фэнтези из Украины, классический фильм Агнешки Голланд, подборку лучших короткометражных лент, снятых детьми и прошлогоднего победителя Чилдрен Кинофеста", - пишут организаторы конкурса. .

Бронирование будет происходить поэтапно на сайте Чилдрен Кинофеста : с 23 июня – на фильм-открытие, с 24 июня – на следующий день и так далее.

Фестиваль пройдет с 30 июня по 9 июля.

Расписание показов в кинотеатрах

30 июня – фильм-открытие, украинское фэнтези "Джура-королевич". Это фильм о джуре-Иванке, сыне короля Юрия Храброго, который борется со злом. Злой Эгерт, убивший короля и захвативший престол, хочет уничтожить наследника. Но Иванко слушает сердце и жертвует ради победы.

Лента покажут в Доме кино - главном месте Чилдрен Кинофеста - с присутствием его авторов и актеров.

1 июля – анимационная лента "Невероятное путешествие на Северный полюс" (Норвегия). Это основанная на реальных событиях история четырехлапой участницы полярной экспедиции на дирижабле.

2 июля - сказочная лента "Звездочка Лауры" (Германия), призер Международного детского кинофестиваля в Чикаго. Экранизация серии книг известного детского писателя Клауса Баумгарта, главная героиня - девочка, которая становится лучшей подругой упавшей с неба звезды.

3 июля - coming-of-age комедия "Планета Гаи" (Словения), призер Сараевского кинофестиваля. Лента рассказывает о 14-летней девушке, которая должна справиться с завистливыми одноклассниками, взломом ее профиля в соцсетях, да еще и помочь местному владельцу заведения дать отпор шантажистам.

4 июля – семейная комедия "Душа команды" (Испания), призер Валенсийской аудиовизуальной премии Berlanga. Фильм о монахине, которая основывает в школе-интернате футбольную команду, чтобы справиться с озорными питомцами.

5 июля - анимационный фильм "Пятачок" (Нидерланды, Бельгия). Картина о поросенке, который становится домашним любимцем девятилетней девочки, участник детского конкурса Берлинале и номинант Европейского киноприза.

6 июля - фильм "Приключения на Хэллоуин" (Дания), призер Международного фестиваля детского и юношеского кино в Мальме BUFF и номинант на Датскую кинопремию. Это лента о мальчике, который пытается разыскать свою внезапно пропавшую сестру в самый страшный вечер в году.

В Международном конкурсе соревнуются семь фильмов: "Джура-королевич", "Невероятное путешествие на Северный полюс", "Звездочка Лауры", "Планета Гаи", "Душа команды", "Пятачок" и "Приключения на Хэллоуин".

7 июля – внеконкурсный ретроспективный показ фильма "Тайный сад" Агнешки Холланд ("Цена правды"). Экранизация классического детского романа английской писательницы Фрэнсис Ходгсон Бернет рассказывает о 10-летней девочке, которая разгадывает тайну сада, спрятанного в мрачном имении.

8 июля – показ фильмов-финалистов 7-го Детского киноконкурса. В подборку вошли 20 работ режиссеров 7-14 лет со всей Украины. Призеров выберет профессиональное жюри, в состав которого вошли известные украинские кинематографисты: режиссер анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня" и автор мультсериала "Пес Патрон" Александра Рубан, режиссер и сценарист ленты "Памфир" Дмитрий Сухолиткий-Собчук и актриса Римма Зюбина ("Гнездо" горлицы", "Люся Интерн").

Посетители фестиваля выберут призера зрительских симпатий.

9 июля - фильм-закрытие фестиваля "Пекельна Хоругва, або Різдо Козацьке" - украинское приключенческое фэнтези, ставшее победителем прошлогоднего Чилдрен Кинофеста. Снятый по мотивам сказки Сашка Лирника фильм рассказывает о приключениях козака, который пытается выбраться из ада.

Что известно о Чилдрене Кинофест

Чилдрен Кинофест – это самый масштабный украинский кинофестиваль для детей и подростков. В этом году он состоится уже в десятый раз. Его главная цель – воспитать новое поколение кинозрителей в Украине, развить практику семейного культурного досуга и продвигать искусство кино. Фестиваль проводится ежегодно.

1 июня украинский кинофестиваль для детей и подростков объявил программу конкурса.

Будет представлено семь разножанровых европейских лент для разных возрастов.

приключенческое украинское фэнтези "Джура-королевич" (10+)

анимация о озорном поросенке "Паця" (6+)

лента об увлекательной экспедиции собачки "Невероятное путешествие на Северный полюс" (6+)

приключенческий фильм "Приключения на Хэллоуин" (7+)

комедия для подростков "Планета Гаи" (11+)

испанская лента о юных футболистах "Душа команды" (8+)

сказочная немецкая лента "Звездочка Лауры" (5+).

Послом фестиваля стал Евгений Филатов известный музыкант, композитор, продюсер и член Европейской киноакадемии, создающий музыку для The Maneken и ONUKA, ведет YouTube-проект "Как звучит Украина".

Жюри состоит из известных украинских кинематографистов: Александра Рубан - режиссер анимационного фильма "Мавка. Лесная Песня" и автор мультсериала "Пес Патрон", Дмитрий Сухолиткий-Собчук - режиссер и сценарист ленты "Памфир", и актриса Римма Зюбина ("Гнездо горлицы", "Люся Интерн").

13 июня фестиваль избрал фильмом-открытием фильм Антона Гойды "Джура-королевич". Также организаторы объявили финалистов конкурса.