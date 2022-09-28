English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Война с Россией: хроника
Борьба за свободу слова
Главная война с Россией Началась реализация плана помощи каждому, кто был недавно освобожден из плена, - Зеленский

Началась реализация плана помощи каждому, кто был недавно освобожден из плена, - Зеленский

28 сентября, 2022 среда
23:09
война с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале реализации помощи каждому украинцу, который недавно был освобожден из российского плена

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видео-обращении.

"Я еще раз поблагодарил сегодня Президента Эрдогана за помощь в освобождении наших людей из российского плена. Находящиеся в Турции команды из Азовстали уже в ближайшее время смогут увидеться со своими родными. Мы работаем для этого. Также, кстати, уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден недавно, они получают первоочередные элементы помощи, прежде всего это медицинская поддержка – всем им нужно восстановление после того, как им пришлось пройти в плену", - Зеленский.

Президент рассказал, что помощью освобожденным пленникам занимаются: омбудсмен, представители ОП, разведки, Министерства внутренних дел, СБУ, Министерства здравоохранения, командование Медицинских сил.

"И мы распространим соответствующие мероприятия, подробно нарабатываемые сейчас, на всех наших людей, которых мы освобождаем из плена оккупантов. Еще раз подчеркну: мы помним обо всех наших людях и пытаемся освободить каждого и каждую из плена, ни о одном украинце не забыли ", – добавил президент Украины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Владимир Зеленский
пленние
Реджеп Эрдоган
Военные новости
Азовсталь
Читайте также:
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
27 сентября, 2022 вторник
"Скоро здесь пол-России будет": перехвачен разговор оккупанта с реакцией на мобилизацию
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
27 сентября, 2022 вторник
Что делать после ядерного взрыва и как уберечься от большой дозы радиации: советы от Сергея Згурца
Бутусов
Автор
28 сентября, 2022 среда
Контрнаступление ВСУ: Россияне в Лимане попали в оперативное окружение
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 40.85
    Покупка 40.85
    Продажа 41.76
  • EUR
    Покупка 39.05
    Продажа 40.2
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, четверг
29 сентября
00:22
"Киеву нужно тяжелое оружие, и Европа должна быть готова сделать следующий шаг": Роберта Мецола призвала к дальнейшей поддержке Украины
2022, среда
28 сентября
23:44
Трое футболистов "Динамо" восстановились от травм
23:37
Юрий Бутусов
Первые подразделения мобилизованных россиян уже разгромлены в Украине
23:31
Зеленский предложил Трюдо стать лидером в глобальных усилиях по разминированию Украины
23:29
Германия передает Украине разведданные о войсках РФ с начала лета, – Die Zeit
23:18
Россия ошибается, если думает, что мир испугается объявлений об аннексии, - Зеленский
23:03
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Когда мы финансируем армию, мы не должны забывать о культуре, – нардеп Княжицкий
22:49
Латвия, Румыния и еще ряд стран посоветовали своим гражданам как можно скорее покинуть Россию
22:46
ВСУ уничтожили российский штаб в Лисичанске
22:28
Обновлено
Кривой Рог
Россияне атаковали Кривой Рог ракетами: пострадал объект гражданской инфраструктуры
22:27
Обновлено
Украина получит от США 18 новых HIMARS: Пентагон обнародовал детали нового пакета военной помощи на $1,1 млрд
22:25
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ "в лоб" на Лиман не идут, а обеспечивают окружение вражеской группировки. Колонка Сергея Згурца
22:20
Украинская ПВО уничтожила 4 из 5 ракет Х-59, которыми россияне обстреливали Запорожье и Днепропетровщину
22:15
Песков
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 28 сентября
21:48
На фото Михаил Подоляк
В ОП напомнили иностранным "наблюдателям" об ответственности за участие в псевдореферендумах
21:45
Россияне обстреляли громаду на Сумщине из артиллерии и минометов: повреждены дома и линия электропередачи
20:49
Сказали, что нас там правильно бомбят: российские хоккеисты спровоцировали драку с украинцами во время матча Континентального кубка
20:30
Эксклюзив
Ситуация на Юге для ВСУ почти идеальна, – главный редактор Defense Express Катков
20:25
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:24
Александр Гвоздик
Благодаря Путину я возвращаюсь в бокс: украинский экс-чемпион мира заявил о возобновлении карьеры
20:02
Журналистка hromadske отказывается от номинации на премию Thomson Foundation из-за корреспондента пророссийского СМИ среди участников конкурса
20:00
Британская разведка предполагает, что Россия подорвала "Северные потоки" подводным дроном
19:56
Российский спорт – это мошенничество, пропаганда войны и поддержка терроризма, - скелетонист Гераскевич
19:46
Заболеваемость коронавирусом в Украине растет, Минздрав призывает вакцинироваться как можно скорее
19:33
Повреждение "Северных потоков": Норвегия направит военных на защиту нефтяных и газовых вышек страны
19:27
Южная Корея отказывается от запуска спутников с помощью российских ракет из-за санкций
19:23
В Москве застрелился директор одной из дочерних компаний РЖД
19:15
Джастин Трюдо
Псевдореферендумы и поддержка Украины: о чем Зеленский говорил с премьером Канады Трюдо
19:10
Сергей Палкин
"ФИФА действует почти как монополия", - гендиректор "Шахтера" призвал ФИФА гнать Россию из организации
19:04
В России мобилизуют людей с инвалидностью, онкобольных, многодетных родителей и старше 60 лет, - Генштаб
19:00
"Война двух культур: пора построить стену?" Ирма Витовская-Ванца в онлайн-проекте "Имена собственные"
18:55
Минкульт объявил сбор средств на восстановление Дома культуры Ирпеня – одного из старейших в Украине
18:47
санкции против РФ
США готовят санкции против системы "Мир" и ключевых финансовых агентств РФ, - WSJ
18:36
Передавали врагу информацию о ВСУ: двум жителям Донетчины объявили подозрение
18:36
Николай Княжицкий
Деколонизация украинского культурного пространства – дело национальной безопасности
18:34
Усик дал совет, как реанимировать карьеру Джошуа
18:33
Сенат США
Помощь Украине в $12,4 млрд: Сенат США поддержал законопроект о временном госфинансировании
18:25
С флагами и гимном Украины: как в Грузии встречают россиян
18:16
Гостаможслужба назвала первое украинское предприятие, получившее разрешения для "таможенного безвиза"
18:10
В оккупированном Мелитополе прогремели 8 взрывов
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV