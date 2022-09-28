Началась реализация плана помощи каждому, кто был недавно освобожден из плена, - Зеленский

Об этом Зеленский рассказал в вечернем видео-обращении.

"Я еще раз поблагодарил сегодня Президента Эрдогана за помощь в освобождении наших людей из российского плена. Находящиеся в Турции команды из Азовстали уже в ближайшее время смогут увидеться со своими родными. Мы работаем для этого. Также, кстати, уже началась реализация плана помощи каждому из тех, кто был освобожден недавно, они получают первоочередные элементы помощи, прежде всего это медицинская поддержка – всем им нужно восстановление после того, как им пришлось пройти в плену", - Зеленский.

Президент рассказал, что помощью освобожденным пленникам занимаются: омбудсмен, представители ОП, разведки, Министерства внутренних дел, СБУ, Министерства здравоохранения, командование Медицинских сил.

"И мы распространим соответствующие мероприятия, подробно нарабатываемые сейчас, на всех наших людей, которых мы освобождаем из плена оккупантов. Еще раз подчеркну: мы помним обо всех наших людях и пытаемся освободить каждого и каждую из плена, ни о одном украинце не забыли ", – добавил президент Украины.

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