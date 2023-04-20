Началась разработка сериала по мотивам "Сумерки" Стефани Майер, - СМИ
Известная киносага "Сумерки", по мотивам книг Стефани Майер, получит сериал-адаптацию
Об этом пишет The Hollywood Reporter , ссылаясь на собственные источники.
Сериал находится на ранней стадии разработки, им занимается Lionsgate Television. Источники издания сообщают, что Стефани Майер примет участие в создании адаптации.
Сценарий будет писать Шинед Дэйли, известный своей работой над проектом "Ходячие мертвецы: Потусторонний мир".
Пока не известно, будет ли это ремейк оригинальной серии книг, или же сериал дополнит предыдущую киносагу. Сериал по "Сумеркам" находится в начале разработки, так что еще нет информации, на какой платформе он будет выходить.
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