Началась работа над новым фильмом по франшизе "Звездные войны", - СМИ
Одним из сценаристов станет Дэймон Линделоф, автор американского сериала "Потерянные". Режиссером выступит Шармин Обаид-Чиной, снявшая несколько эпизодов "Миз Марвел"
Об этом сообщает Deadline.
Фильм еще не был официально анонсирован, но есть информация, что уже началась работа над сценарием. О других сценаристах, кроме Линделофа, пока неизвестно.
Lucasfilm и представители режиссера никак не прокомментировали информацию о новой ленте. Каков будет сюжет нового фильма и когда выйдет его релиз пока неизвестно.
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