Началась работа над новым фильмом по франшизе "Звездные войны", - СМИ

Об этом сообщает Deadline.

Фильм еще не был официально анонсирован, но есть информация, что уже началась работа над сценарием. О других сценаристах, кроме Линделофа, пока неизвестно.

Lucasfilm и представители режиссера никак не прокомментировали информацию о новой ленте. Каков будет сюжет нового фильма и когда выйдет его релиз пока неизвестно.

Звезда "Звездных войн" Марк Хэмилл помог получить более 500 дронов для Украины.

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