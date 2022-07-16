"Началась лютая паника": оккупант о настроениях в подразделении, - разведка
Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказывает матери о массовом дезертирстве – уже сотня рашистов сбежала в Калининград
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
"Знаешь, сколько людей хочет остаться из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей всего! Убежало уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий , вероятно, полностью уйдет, второй – там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные либо ранены, либо убиты", – рассказывает российский оккупант.
Рашисты сговорились бежать ротой из зоны боевых действий.
"У нас у генерала прозвище – кровавый генерал, Колыван, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему по… (безразлично) на людей – я хочу зайти в Харьков. Всем людям уже… Говорил с ними "Им уже нас... (без разницы). Они не хотят даже слушать. Просто началась лютая паника, вот и все", - говорит рашист.
Мама оккупантов рассказывает сыну, что это карма, он "отрабатывает" грехи предыдущей жизни: "В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя была измена родине".
Впрочем, мать оккупанта уговаривает воевать до последнего: "Назвался груздем, лезь в кузов".
- ГУР перехватила разговор, в котором оккупант рассказывает жене и матери о стрельбе "вслепую", попадает и в своих. Армия РФ имеет потери, раненых оставляют на произвол судьбы.
- Российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии.
- 12 июля Лукашенко заявил , что знает, откуда "Запад нападет на Россию".
- Россия пропагандистски интерпретирует приказ Зеленского о деоккупации украинского Юга.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
35.98
Покупка 35.98Продажа 36.8
-
EUR
Покупка 35.79Продажа 36.85
- Актуальное
- Важное