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"Началась лютая паника": оккупант о настроениях в подразделении, - разведка

16 июля, 2022 суббота
16:07
война с Россией

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказывает матери о массовом дезертирстве – уже сотня рашистов сбежала в Калининград

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"Знаешь, сколько людей хочет остаться из нашего взвода? Столько, сколько у тебя детей всего! Убежало уже более 100 человек. То есть, 100 человек уже находятся в Калининграде. Кого-то увольняют, кого-то еще что-то. Это только взвод. Таких три взвода! Третий , вероятно, полностью уйдет, второй – там немного людей останется. Нас должно быть 30 человек, осталось 10. Остальные либо ранены, либо убиты", – рассказывает российский оккупант.

Рашисты сговорились бежать ротой из зоны боевых действий.

"У нас у генерала прозвище – кровавый генерал, Колыван, животное. Это все о нашем. Нехороший человек. Он в свое время сказал, что ему по… (безразлично) на людей – я хочу зайти в Харьков. Всем людям уже… Говорил с ними "Им уже нас... (без разницы). Они не хотят даже слушать. Просто началась лютая паника, вот и все", - говорит рашист.

Мама оккупантов рассказывает сыну, что это карма, он "отрабатывает" грехи предыдущей жизни: "В прошлой жизни у тебя в карте стоит, что ты сейчас в горячей точке, потому что у тебя была измена родине".

Впрочем, мать оккупанта уговаривает воевать до последнего: "Назвался груздем, лезь в кузов".

  • ГУР перехватила разговор, в котором оккупант рассказывает жене и матери о стрельбе "вслепую", попадает и в своих. Армия РФ имеет потери, раненых оставляют на произвол судьбы.
  • Российские офицеры не желают ехать на войну в Украину, а генералы срочно переводят родственников на более "безопасную" службу в Сирии.
  • 12 июля Лукашенко заявил , что знает, откуда "Запад нападет на Россию".
  • Россия пропагандистски интерпретирует приказ Зеленского о деоккупации украинского Юга.

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Россия
ГУР
Калининград
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