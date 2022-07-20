Об этом сообщает Министерство обороны США в Twitter.

В этот раз встреча глав Министерств обороны проходит онлайн.

Министр обороны США Ллойд Остин уже выступил на встрече со вступительной речью.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявлял, что на четвертом "Рамштайне" планируется анонсирование новых поставок оружия для Вооруженных сил Украины.

В ходе переговоров также могут обсудить возникающие вопросы с логистикой или принятием решений по поставкам.

Кроме того, к формату могут присоединятся новые государства.

Напомним, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча в формате "Рамштайн" прошла 26 апреля. Она стала прорывом в поставках оружия в Украину. США создали центр управления в немецком Штутгарте, который управляет сетью более чем из 40 стран-партнеров и союзников, которые встретились в Германии на авиабазе "Рамштайн" и оказывают помощь Украине.

Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.

Третья встреча прошла 15 июня и собрала рекордное количество участников.

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