Об этом сообщил в telegram спикер оперативного командования "Юг" полковник Назаров.

"По прибытии в Хмельницкий все эвакуированные получат помощь в оформлении справки ВПЛ и государственную денежную поддержку в размере 2 тыс. грн. на взрослого и 3 тыс. грн. на детей и лиц с инвалидностью. Все они будут бесплатно поселены и получат гуманитарную помощь", - говорится. в сообщении.

Кроме этого отмечалось, что из Херсона можно эвакуироваться автобусами в Одессу, Николаев и Кривой Рог. Там людей будут размещать в специально оборудованных шелтерах, а затем эвакуационными вагонами будут доставлять в более безопасные регионы Украины.

Напомним, эксперты отмечают, что в Херсоне нехватка скорых и пожарных машин, также в городе крайне необходимо настроить любое уведомление о тревоге.

25 ноября стало известно, что первые 100 херсонцев отправились в Хмельницкий в рамках бесплатной эвакуации, среди них – 26 детей.

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