Начал чудить, - журналист Цыганик рассказал, почему один из лучших футболистов покинул "Динамо"
Полузащитник Жерсон Родригес покинул киевское "Динамо" из-за своего поведения
Об этом рассказал авторитетный журналист Игорь Цыганик.
По информации Цыганика, Родригес "начал чудить".
"Жерсон не хотел оставаться, начинал чудить. И его хорошо продали. Его отдали " Труа " в аренду с обязательным правом выкупа за 4,5 млн евро. Это по словам президента " Динамо ". Это хороший бизнес. Он просто не хотел здесь играть. Я не могу сказать, что он плохой парень. Он веселый, неплохой человек. Луческу решил, что будет так. Жерсон не хотел здесь оставаться, и иногда лучше отпустить, особенно легионера с таким непростым характером ", - рассказал журналист Игорь Цыганик .
Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу лично одобрил продажу Жерсона Родригеса, поскольку имеет претензии к игре вингера португальского происхождения.
Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году, сыграл за киевлян 53 матча и забил 9 голов.
"Труа" в нынешнем сезоне вернулся в сильнейший французский дивизион.
- 1 сентября полузащитник киевского "Динамо" Жерсон Родригес перешел во французский "Труа".
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