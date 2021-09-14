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Главная Спорт Начал чудить, - журналист Цыганик рассказал, почему один из лучших футболистов покинул "Динамо"

Начал чудить, - журналист Цыганик рассказал, почему один из лучших футболистов покинул "Динамо"

14 сентября, 2021 вторник
16:56
Спорт Жерсон Динамо

Полузащитник Жерсон Родригес покинул киевское "Динамо" из-за своего поведения

Об этом рассказал авторитетный журналист Игорь Цыганик.

По информации Цыганика, Родригес "начал чудить".

"Жерсон не хотел оставаться, начинал чудить. И его хорошо продали. Его отдали " Труа " в аренду с обязательным правом выкупа за 4,5 млн евро. Это по словам президента " Динамо ". Это хороший бизнес. Он просто не хотел здесь играть. Я не могу сказать, что он плохой парень. Он веселый, неплохой человек. Луческу решил, что будет так. Жерсон не хотел здесь оставаться, и иногда лучше отпустить, особенно легионера с таким непростым характером ", - рассказал журналист Игорь Цыганик .

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу лично одобрил продажу Жерсона Родригеса, поскольку имеет претензии к игре вингера португальского происхождения.

Родригес перешел в "Динамо" в 2019 году, сыграл за киевлян 53 матча и забил 9 голов.

"Труа" в нынешнем сезоне вернулся в сильнейший французский дивизион.

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Жерсон Родригес
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