Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины.

Стороны защиты открыли материалы для ознакомления.

"Следствие установило, что народный избранник, занимающий сейчас одну из руководящих должностей в Счетной палате, в сентябре 2017 года подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или аренды гостиничного номера. Однако, как установило следствие, на момент представления этой заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания, что не помешало ему незаконно получать в течение следующих шести с половиной месяцев средства из бюджета Парламента, следствие уточнило сумму незаконно полученную экснардепом и составляет 127,4 тыс. грн", - говорится в сообщении НАБУ.

Дело открыто по ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины.

В октябре НАБУ и САП сообщили Пацкану о подозрении.

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