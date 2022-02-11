НАБУ завершило расследование дела экс-директора "Оператора рынка" Евдокимова из-за растраты 2,15 млн грн на собственные премии

Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.



"Следствие установило, что в течение 2019-2020 гг. должностное лицо, злоупотребляя служебным положением, незаконно завладело средствами государственного предприятия через издание приказов о выплате ему поощрительных выплат на общую сумму 2,15 млн грн", - говорится в сообщении.



Как известно, о подозрении в совершении преступления, квалифицированного по ч. 5 ст. 191 УК Украины, Евдокимову было сообщено в декабре 2021 года.



В антикоррупционном бюро считают, что собранных материалов в рамках уголовного производства достаточно для начала процесса возмещения ущерба, причиненного ГП действиями его экс-руководителя.



"Для этого госпредприятие может подать гражданский иск в рамках уголовного производства. НАБУ неоднократно обращало внимание ГП на необходимость начать этот процесс. Однако иск до сих пор не подан, что противоречит интересам государства, которое теряет возможность своевременного возмещения причиненного имущественного ущерба", - добавляют в пресс-службе.

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