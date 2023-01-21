НАБУ задержало заместителя министра общин, территорий и инфраструктуры Лозинского, - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро Украины задержало заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Василия Лозинского
Об этом вечером в субботу, 21 января 2022 года, проинформировали "Украинская правда" и ZN.ua.
"Дело касается хищения бюджетных средств", - отмечает, в частности, "УП".
"Расследование ведется по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом в большом размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному делу" , либо повторно, либо сопряжено с требованием неправомерной выгоды)", - информирует издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года, пишет "Украинская правда".
По информации ZN.ua, дело в отношении Лозинского было возбуждено 26 октября.
Справка
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры появилось в декабре 2022 года путем слияния Минрегиона и Мининфраструктуры.
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