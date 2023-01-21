НАБУ задержало заместителя министра общин, территорий и инфраструктуры Лозинского, - СМИ

Об этом вечером в субботу, 21 января 2022 года, проинформировали "Украинская правда" и ZN.ua.

"Дело касается хищения бюджетных средств", - отмечает, в частности, "УП".

"Расследование ведется по статьям 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) и 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды служебным лицом в большом размере или совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, или по предварительному делу" , либо повторно, либо сопряжено с требованием неправомерной выгоды)", - информирует издание со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Уголовное производство расследуется с сентября 2022 года, пишет "Украинская правда".

По информации ZN.ua, дело в отношении Лозинского было возбуждено 26 октября.

Справка

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры появилось в декабре 2022 года путем слияния Минрегиона и Мининфраструктуры.

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