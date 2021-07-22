НАБУ задержало заместителя главы Харьковского облсовета и его сообщника на получении более 1 млн грн взятки

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.



Установлено, что за взятку лица "обещали" оставить человека в должности директора коммунального предприятия.



Они были задержаны после получения последних 350 тыс. гривен.



Решается вопрос об уведомлении о подозрении. Устанавливаются все причастные к совершенному преступлению.

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