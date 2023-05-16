НАБУ подтвердило задержание главы ВС Князева, подозрений еще не объявляли

Об этом заявили на брифинге руководителей НАБУ и САП по поводу коррупции в Верховном Суде, передает Еспресо.TV.

"В настоящее время задержан председатель Верховного Суда (Всеволод Князев - ред.) и принимаются меры по проверке других лиц, их причастности к уголовному правонарушению", - сообщил во время брифинга прокурор САП Александр Омельченко.

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По его словам, на данный момент фигурантам еще не вручено подозрение, но оно готовится.

"Поскольку КПК дает нам 24 часа для вручения сообщения о подозрении, оно готовится и будет вручено", - заявил Омельченко.

При этом глава САП Александр Клименко сообщил, что задержанных уже двое.

Фигурантам дела грозит от 8 до 12 лет лишения свободы.