НАБУ задержало экс-судью Чауса
В больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева Николая Чауса
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"В больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должно завтра, 4 августа, принять ВАКС (заседание назначено на 14:00)", - говорится в сообщении.
К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.
- Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 похитили неизвестные, обнаружили на Винниччине .
- Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.
- Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.
- Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, тот пребывает в СБУ.
- 1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу из-за его отсутствия .
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