НАБУ задержало экс-судью Чауса

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.



"В больнице "Феофания" детективы НАБУ задержали экс-судью Днепровского райсуда Киева, подозреваемого в получении неправомерной выгоды. Ему вручено ходатайство о применении меры пресечения, решение по которому должно завтра, 4 августа, принять ВАКС (заседание назначено на 14:00)", - говорится в сообщении.



К тому моменту подозреваемый будет находиться в изоляторе временного содержания.

Напомним, 30 июля экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 похитили неизвестные, обнаружили на Винниччине .

Работники НАБУ обнародовали видео, на котором сотрудники СБУ перевозят задержанного экс-судью Чауса.

Служба безопасности Украины заявила, что не похищала бывшего судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса, а действовала в рамках закона и своих полномочий.

Адвокат Чауса Ростислав Кравец заявил, что смог пообщаться с клиентом, тот пребывает в СБУ.

1 августа Высший антикоррупционный суд не смог избрать меру пресечения экс-судьи Днепровского райсуда Киева Николаю Чаусу из-за его отсутствия .