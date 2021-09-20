НАБУ вручило первое подозрение по восстановленной статье за э-декларирование: фигурант - брат главы ОАСК Зонтов
Следователи Национального антикоррупционного бюро объявили подозрение во внесении недостоверных сведений в электронную декларацию бывшему сотруднику Службы внешней разведки Украины Юрию Зонтову, который является братом главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
По версии следствия, Зонтов обладает помещением, где был изъят "предмет неправомерной выгоды" в рамках другого дела, в котором он является фигурантом. Однако это помещение не указано в электронной декларации 2020 года, так же как и наличные деньги.
Зонтову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.
"Отметим, что сообщить о подозрении в недекларировании состояния стало возможным после восстановления ответственности за недекларирование. Предыдущие дела через решение КСУ были закрыты. Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст.366-2 УК Украины", - заявили в бюро.
- Отметим, 6 апреля детективы НАБУ взяли с поличным родного брата судьи Павла Вовка, против которого ведут дело о захвате власти. Брат Волка - Юрий Зонтов был задержан на взятке в $ 100 тыс.
- Зонтов сам заявил при задержании, работающий в СВР.
- 7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Павла Вовка Юрию Зонтов
- В СВР подтвердили , что Юрий Зонтов - их сотрудник, и пообещали сотрудничать с НАБУ в расследовании его взяточничества.
- Суд арестовал брата главы Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова до 4 июня с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн.
- Высший антикоррупционный суд арестовал еще одного адвоката, которого задержали вместе с братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Юрием Зонтовым.
- За Донца, которого задержали вместе с братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Юрием Зонтов, внесли залог в размере более 2950000 грн.
- Служба внешней разведки освободила подозреваемого в коррупции брата главы Окружного админсуда Киева Юрия Зонтова.
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