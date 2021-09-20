НАБУ вручило первое подозрение по восстановленной статье за э-декларирование: фигурант - брат главы ОАСК Зонтов

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, Зонтов обладает помещением, где был изъят "предмет неправомерной выгоды" в рамках другого дела, в котором он является фигурантом. Однако это помещение не указано в электронной декларации 2020 года, так же как и наличные деньги.

Зонтову сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 366-2 УК Украины.

"Отметим, что сообщить о подозрении в недекларировании состояния стало возможным после восстановления ответственности за недекларирование. Предыдущие дела через решение КСУ были закрыты. Это первое подозрение, сообщенное НАБУ и САП по ст.366-2 УК Украины", - заявили в бюро.

Отметим, 6 апреля детективы НАБУ взяли с поличным родного брата судьи Павла Вовка, против которого ведут дело о захвате власти. Брат Волка - Юрий Зонтов был задержан на взятке в $ 100 тыс.

Зонтов сам заявил при задержании, работающий в СВР.

7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение брату главы ОАСК Павла Вовка Юрию Зонтов

В СВР подтвердили , что Юрий Зонтов - их сотрудник, и пообещали сотрудничать с НАБУ в расследовании его взяточничества.

Суд арестовал брата главы Окружного админсуда Павла Вовка Юрия Зонтова до 4 июня с альтернативой залога в 35 млн 185 тыс. грн.

Высший антикоррупционный суд арестовал еще одного адвоката, которого задержали вместе с братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Юрием Зонтовым.

За Донца, которого задержали вместе с братом главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка - Юрием Зонтов, внесли залог в размере более 2950000 грн.

Служба внешней разведки освободила подозреваемого в коррупции брата главы Окружного админсуда Киева Юрия Зонтова.