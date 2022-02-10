НАБУ уже провело первые допросы по делу о ДТП с Трухиным, - Сытник
Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник сообщил, что бюро уже провело первоочередные следственные действия по делу о ДТП с участием народного депутата фракции "Слуга Народа" Александра Трухина
Об этом Сытник рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.
"Видео (с места ДТП, - ред.) мы получили и расследование продолжается. Первоочередные следственные действия проведены, в том числе и допросы. Но мы сейчас не будем рассказывать, где, что и как мы установили", - сказал директор НАБУ.
Сытник добавил, что общественный интерес к делу очень велик, поэтому нужно быстро расследовать дело "без лишних комментариев, чтобы не создавать возможности для спекуляций".
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП на дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ГБР .
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.
- Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии. 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом. 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявил, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-"слуги" Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
- Видеозапись с нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не была передана следователям Нацполиции и Государственному бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ.
- ГБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина. На допросе 9 февраля полицейские не подтвердили информацию о том, что Трухин предлагал им взятку после совершения ДТП.
- Глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что к информации с нагрудной патрульной камеры с места ДТП имели доступ около сотни полицейских, поэтому невозможно определить, кто именно снял информацию с сервера.
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