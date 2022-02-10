НАБУ уже провело первые допросы по делу о ДТП с Трухиным, - Сытник

Об этом Сытник рассказал во время брифинга, передает Еспресо.TV.

"Видео (с места ДТП, - ред.) мы получили и расследование продолжается. Первоочередные следственные действия проведены, в том числе и допросы. Но мы сейчас не будем рассказывать, где, что и как мы установили", - сказал директор НАБУ.

Сытник добавил, что общественный интерес к делу очень велик, поэтому нужно быстро расследовать дело "без лишних комментариев, чтобы не создавать возможности для спекуляций".