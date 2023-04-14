НАБУ сообщило о завершении расследования по Коболеву
Завершено расследование в отношении экс-руководителя Нафтогаза Украины Андрея Коболева
Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.
"14 апреля 2022 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" в завладении в 2018 году более 229 млн грн. Действия лица квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решение об открытии материалов стороне защиты принято из-за решения ВАКС, которым отказано в продлении сроков следствия", – говорится в сообщении.
Теперь с материалами досудебного расследования должна ознакомиться сторона защиты.
- 19 января представители НАБУ и САП сообщили экс-руководителю Нафтогаза Андрею Коболеву подозрение по обвинению в завладении более 229 млн грн.
- Позже специализированная антикоррупционная прокуратура заявила, что экс-председатель Нафтогаза Андрей Коболев не внес залог в размере более 229 млн гривен. Он должен был сделать это в течение пяти дней с момента провозглашения решения ВАКС.
- 7 марта Коболев заявил, что НАБУ требует увеличить сумму залога с 229 млн грн до 365 млн. Он также отметил, что уже внес 106 млн гривен залога.
- 14 марта Высший антикоррупционный суд обязал экс-председателя Нафтогаза Андрея Коболева носить электронный браслет и оставил залог в размере 229 млн гривен.
- 6 апреля НАБУ начало новое уголовное производство, в котором фигурирует Андрей Коболев. НАБУ начало новое расследование передачи 305 млн куб. м. государственного газа фиктивной фирме в 2020 году.
- 12 апреля следователь судья ВАКС отказал в удовлетворении ходатайства детектива НАБУ о продлении сроков досудебного расследования в отношении бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". 14 апреля ВАКС не удовлетворил повторное ходатайство детективов НАБУ о продлении сроков досудебного расследования
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