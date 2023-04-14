НАБУ сообщило о завершении расследования по Коболеву

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

"14 апреля 2022 года НАБУ и САП завершили расследование по подозрению бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" в завладении в 2018 году более 229 млн грн. Действия лица квалифицировали по ч. 5 ст. 191 УК Украины. Решение об открытии материалов стороне защиты принято из-за решения ВАКС, которым отказано в продлении сроков следствия", – говорится в сообщении.

Теперь с материалами досудебного расследования должна ознакомиться сторона защиты.