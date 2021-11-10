НАБУ сообщило о подозрении судье с Черниговщины, который требовал $20 тыс. взятки

Об этом сообщает НАБУ.



Следствие установило, что судья попросил и получил деньги за принятие решения по административному делу в пользу истца. Он получил средства двумя траншами: $7 тыс. авансом, до вынесения нужного решения и $13 тыс. - по факту выполненной договоренности.



Судью разоблачили и задержали сразу после получения второго транша во вторник, 9 ноября. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.