НАБУ сообщило о подозрении судье с Черниговщины, который требовал $20 тыс. взятки
В среду, 10 ноября, Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении судье Черниговского окружного административного суда. Его разоблачили на получении $20 тыс. взятки
Об этом сообщает НАБУ.
Следствие установило, что судья попросил и получил деньги за принятие решения по административному делу в пользу истца. Он получил средства двумя траншами: $7 тыс. авансом, до вынесения нужного решения и $13 тыс. - по факту выполненной договоренности.
Судью разоблачили и задержали сразу после получения второго транша во вторник, 9 ноября. Ему грозит лишение свободы сроком от пяти до десяти лет по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
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