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НАБУ, САП, НБУ и возобновление декларирования: Послы G7 указали Украине основные направления реформ

10 июня, 2023 суббота
05:59
Украина

После стран Большой семерки назвали ключевые реформы, которые должна провести в ближайшие месяцы Украина для успешного будущего и конструктивного сотрудничества

Об этом говорится на странице G7AmbReformUA в твиттере.

Большая семерка считает важным возобновление декларирования, усиление Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также обеспечение конституционного правосудия.

"Усилия по борьбе с коррупцией и институциональной реформой имеют решающее значение для будущего Украины. Послы G7 остаются преданными дальнейшей поддержке их внедрения", - заявили послы G7.

Что касается НАБУ и САП, то Большая семерка предлагает принять новые законодательные акты, направленные на усовершенствование процедур отбора руководителя и ключевых должностных лиц САП и усилить способность регулировать ее организационную деятельность. Послы G7 также предлагают усилить независимость Национального банка Украины.

Большая семерка предлагает принять и ввести законодательство о прозрачном отборе судей Конституционного суда на меритократической основе.

  • Напомним, послы G7 10 февраля призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
  • Большая семерка (G7) на саммите в японской Хиросиме 19 мая подтвердила обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.
  • 1 июня в Украине был назначен новый состав Высшей квалификационной комиссии судей. В ЕС одобрительно отреагировали, отметив, что это разблокирует судебную реформу и станет еще одним шагом к членству в ЕС.
Экономика
G7
НАБУ
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