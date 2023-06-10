Об этом говорится на странице G7AmbReformUA в твиттере.

Большая семерка считает важным возобновление декларирования, усиление Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также обеспечение конституционного правосудия.

"Усилия по борьбе с коррупцией и институциональной реформой имеют решающее значение для будущего Украины. Послы G7 остаются преданными дальнейшей поддержке их внедрения", - заявили послы G7.

Что касается НАБУ и САП, то Большая семерка предлагает принять новые законодательные акты, направленные на усовершенствование процедур отбора руководителя и ключевых должностных лиц САП и усилить способность регулировать ее организационную деятельность. Послы G7 также предлагают усилить независимость Национального банка Украины.

Большая семерка предлагает принять и ввести законодательство о прозрачном отборе судей Конституционного суда на меритократической основе.