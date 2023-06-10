НАБУ, САП, НБУ и возобновление декларирования: Послы G7 указали Украине основные направления реформ
После стран Большой семерки назвали ключевые реформы, которые должна провести в ближайшие месяцы Украина для успешного будущего и конструктивного сотрудничества
Об этом говорится на странице G7AmbReformUA в твиттере.
Большая семерка считает важным возобновление декларирования, усиление Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), а также обеспечение конституционного правосудия.
"Усилия по борьбе с коррупцией и институциональной реформой имеют решающее значение для будущего Украины. Послы G7 остаются преданными дальнейшей поддержке их внедрения", - заявили послы G7.
Что касается НАБУ и САП, то Большая семерка предлагает принять новые законодательные акты, направленные на усовершенствование процедур отбора руководителя и ключевых должностных лиц САП и усилить способность регулировать ее организационную деятельность. Послы G7 также предлагают усилить независимость Национального банка Украины.
Большая семерка предлагает принять и ввести законодательство о прозрачном отборе судей Конституционного суда на меритократической основе.
- Напомним, послы G7 10 февраля призвали украинский парламент возобновить электронное декларирование.
- Большая семерка (G7) на саммите в японской Хиросиме 19 мая подтвердила обязательство оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине.
- 1 июня в Украине был назначен новый состав Высшей квалификационной комиссии судей. В ЕС одобрительно отреагировали, отметив, что это разблокирует судебную реформу и станет еще одним шагом к членству в ЕС.
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