НАБУ разыскивает народного депутата Украины Маргариту Шол
Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск депутата Верховной Рады IX созыва Маргариту Шол (фракция "Слуга народа")
Об этом сообщила пресс-служба НАБУ .
Отмечается, что она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.366-2 Уголовного кодекса (в редакции Закона Украины от 4.12.2020).
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"Она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", - пояснили в НАБУ.
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