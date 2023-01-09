НАБУ разыскивает народного депутата Украины Маргариту Шол

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ .

Отмечается, что она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1. ст.366-2 Уголовного кодекса (в редакции Закона Украины от 4.12.2020).

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"Она не указала в декларации за 2020 год сведения об аренде квартиры на Печерске в Киеве, стоимость которой составляет около 5 млн грн", - пояснили в НАБУ.

29 октября президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины и Министерству внутренних дел проверить действия и высказывания Труханова.

23 декабря Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению народного депутата Украины в подкупе полицейских.

Национальное антикоррупционное бюро Украины в пятницу, 23 декабря, провело допрос мэра Одессы Геннадия Труханова.