НАБУ разоблачило работника Офиса генпрокурора в попытке получить взятку в $150 тыс.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров САП и при содействии Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора разоблачили заместителя начальника одного из отделов ОГП на подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды и мошенничестве. Также к уголовной ответственности привлекли и физическое лицо-посредника. Действия обоих. 4 статьи 27, ч. 2 статьи 15, ч. 4 статьи 369, ч. 2 статьи 15 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Сотрудник ОГП предложил бизнесмену решить проблему, связанную с уголовным преследованием.



За закрытие уголовного производства и возврат изъятого во время обысков имущества, а именно компьютерной техники и автомобилей Mercedes-Benz S400 CDI, Porshe Macan GTS, Bentley Continental GT, Land Rover Range Rover, чиновник просил у бизнесмена $100 тыс. Впоследствии сумма увеличилась до $150 тыс.

Чтобы реализовать план, сотрудник ОГП привлек посредника.

НАБУ провело обыски по месту работы обоих подозреваемых и изъяло большие объемы наличных денег. Статус этих средств пока проверяют. Также следствие устанавливает вероятных участников.







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