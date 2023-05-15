НАБУ разоблачило на взятке руководство и судей Верховного Суда

Об этом сообщили в НАБУ.

"НАБУ и САП разоблачили масштабную коррупцию в Верховном Суде, а именно схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями ВСУ. Сейчас проводятся неотложные следственные действия. Детали впоследствии", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/nabu.gov.ua

Между тем, издание Цензор.net со ссылкой на источники в НАБУ сообщило, что речь идет о задержании на взятке в 3 млн долларов главы ВСУ Всеволода Князева.

По информации СМИ и телеграм-каналов, по состоянию на 23.30 продолжались обыски в 18 судов Верховного Суда Украины. В частности, об этом написал нардеп Алексей Гончаренко.

Справка. Всеволод Князев родом из Николаева. Окончил Николаевский гуманитарный институт Украинского государственного морского технического университета и Одесскую национальную юридическую академию. В 2001 году получил право заниматься адвокатской деятельностью, действие которого было остановлено в 2013 году. Работал юрисконсультом, преподавателем Нацуниверситета кораблестроения имени адмирала Макарова, адвокатом.

В 2013 году начал работать судьей Николаевского окружного административного суда, а в 2015 году стал председателем этого суда.

Всеволод Князев является судьей Кассационного административного суда Верховного Суда, созданного после реформы 2016 года.

12 декабря 2017 года Князева избрали секретарем Большой палаты Верховного Суда.

22 октября 2021 года пленум Верховного Суда тайным голосованием избрал нового председателя этого института. Им стал Князев, за которого отдали свои голоса 98 коллег. Осуществлять полномочия председателя ВСУ начал с 1 декабря 2021 года.