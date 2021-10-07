НАБУ рассказал о деталях подозрения Труханову
Национальное антикоррупционное бюро рассказало о деталях подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 15 лицам
Об этом говорится на сайте ведомства.
"Детективы Национального бюро по процессуального руководства прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. 10 из них являются участниками преступной организации, остальные - соучастники совершения других преступлений", - говорится в сообщении.
Речь идет про:
- руководителя организации:
- Одесского городского голову
- постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС)
- глава земельной комиссии ОМР;
- руководителя Юридического департамента ОМР;
- руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;
- заместителя руководителя департамента коммунальной собственности ОМР;
- трех человек, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участников организации.
Кроме них, о подозрении сообщено еще шести лицам, участники организации привлекали к своим действиям. Среди них - заместитель Одесского городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, експрокурор Одесской области, владельцы компании-застройщице и ее топменджеры.
Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч.4 ст. 368, ч. 3 ст. 369 УК Украины.
"Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ряд подозреваемых привлечены НАБУ и САП к уголовной ответственности за совершение других уголовных коррупционных правонарушений. Как: покупка по завышенным ценам здания завода "Краян" и недвижимости увеличение захоронений на кладбище "Западное", что в Одессе.
"Как установило следствие, участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей территориальной громады города Одессы (далее - ОТГ) для ее дальнейшей передачи под застройку. Через эти действия в течение 2016-2019 гг. ОТГ потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн ", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что в течение 2016-2019 гг. Земля ОТГ предоставлялась под застройку по механизму, который предусматривал передачу таких земельных участков предопределенным компаниям в обход конкурса.
"Это лишало местную общину получения наибольшей экономической выгоды. Зато деньги, которые должны идти общине, застройщики на основании" понятийных договоров "платили преступной организации, которая, в свою очередь, через подконтрольных лиц в Одесском городском совете, обеспечивала принятие" нужного "решения о предоставлении в аренду того или иного земельного участка ", - говорится в сообщении.
В НАБУ отметили, что члены организации получали от застройщика рыночную стоимость права застройки (в диапазоне 100-200 млн грн по каждому земельному участку) и за такое вознаграждение обеспечивали застройщику обеспечения Одесским городским советом права на застройку им земельного участка (суперфиций) "фактически даром" .
"Преступная организация строго придерживалась меры конспирации, информационной безопасности и принимала контрразведывательные приемы. НАБУ и САП установили, что вербовка новых членов преступной организации осуществлялась с применением полиграфа, в ходе опроса им, из числа прочего, задавали вопросы о принадлежности или сотрудничество с правоохранительными органами . в общении участники преступной организации использовали средства защищенной связи, проводили встречи в помещениях с усиленными мерами безопасности, использовали специальную технику для снятия информации с электронных средств связи и т.д. ", - говорится в сообщении.
Следователи отметили, что к таким действиям присоединились представители местных правоохранительных, контролирующих и судебных органов. В обмен на принятие соответствующих решений в пользу преступной организации, они получали неправомерную выгоду в виде денежных средств, квартир в новостройках, возведенных на украденной у общины земли и других материальных благ.
В ходе расследования детективы НАБУ также установили факты легализации средств, полученных этой организацией от совершения других уголовных преступлений.
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