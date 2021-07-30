НАБУ призвало правоохранителей, которые задержали Чауса, передать его работникам Бюро
В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что правоохранители, которые задержали экс-судью Николая Чауса, не выходили на связь
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
"По состоянию на 15:30 правоохранители, которые, по нашей информации, задержали подозреваемого экс-судью Днепровского районного суда города Киева, на связь с детективами НАБУ не выходили", - говорится в сообщении.
НАБУ призывает правоохранителей соблюдать закон и передать подозреваемого, которого разыскивают детективы, уполномоченным представителям Бюро.
- Напомним, что экс-судью Николая Чауса, которого в апреле 2021 года похитили неизвестные, обнаружили на Винниччине.
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