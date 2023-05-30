НАБУ пришло с обысками в Укрзализныцю, - СМИ
Следователи Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в служебном кабинете председателя правления ПАО Укрзализныця Евгения Лященко
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на собственный источник в НАБУ.
По информации источника, обыски связаны со злоупотреблениями на закупках.
В деле также фигурирует автомобиль, который получил один из должностных лиц "Укрзализныци" за определенные услуги.
- 24 мая на взятке разоблачили чиновника филиала Центра обеспечения производства "Укрзализныци". Он "за свои" услуги получил новый автомобиль Toyota Camry стоимостью более 1,5 млн. грн.
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