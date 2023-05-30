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НАБУ пришло с обысками в Укрзализныцю, - СМИ

30 мая, 2023 вторник
14:56
Общество

Следователи Национального антикоррупционного бюро проводят обыски в служебном кабинете председателя правления ПАО Укрзализныця Евгения Лященко

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на собственный источник в НАБУ.

По информации источника, обыски связаны со злоупотреблениями на закупках.

В деле также фигурирует автомобиль, который получил один из должностных лиц "Укрзализныци" за определенные услуги.

  • 24 мая на взятке разоблачили чиновника филиала Центра обеспечения производства "Укрзализныци". Он "за свои" услуги получил новый автомобиль Toyota Camry стоимостью более 1,5 млн. грн.
Криминал
Украина
Укрзализныця
НАБУ
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