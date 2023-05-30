НАБУ пришло с обысками в Укрзализныцю, - СМИ

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на собственный источник в НАБУ.

По информации источника, обыски связаны со злоупотреблениями на закупках.

В деле также фигурирует автомобиль, который получил один из должностных лиц "Укрзализныци" за определенные услуги.