НАБУ показало видео перевозки Чауса автомобилем СБУ

Об этом сообщает пресс-центр НАБУ.

Как говорится в сообщении, НАБУ идентифицировало автомобили, которыми работники СБУ перевозили разыскиваемого судью Чауса, однако на законные требования детективов остановиться и передать им подозреваемого сотрудники Службы безопасности не реагировали, после чего привезли его на ул. Владимирскую, 33.

"Подчеркиваем, что в соответствии с ч.1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное должностное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям Национального бюро ", - добавили в НАБУ.

