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НАБУ подозревает директора лесхоза в Харьковской области в хищении более 50 млн грн

3 августа, 2021 вторник
15:43
Экономика НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревает директора государственного лесхоза в Харьковской области в присвоении более 50 млн грн из-за заниженной продажи древесины

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

Согласно сообщению, детективы НАБУ совместно с САП задержали по подозрению в завладении древесиной более чем 50 млн грн директора одного из государственных предприятий лесного хозяйства Харьковской области и руководителя одной из подконтрольных ему компаний, который является его родственником.

Так, по данным следствия, директор лесхоза и руководители подконтрольных ему компаний организовали схему по продаже древесины по заниженным ценам указанным субъектам хозяйствования. В целом речь идет о продаже в течение 2018-2019 годов около 15 тыс. куб.м древесины, в результате чего гослесхоз недополучил более 50 млн грн.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители решают вопрос о сообщений преступникам о подозрении.

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НАБУ
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