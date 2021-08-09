НАБУ планирует дать запрос в Интерпол о международном розыске Януковича
Национальное антикоррупционное бюро намерено обратиться в Интерпол по делу экс-президента Виктора Януковича
Об этом заявил директор бюро Артем Сытник на брифинге, передает РБК-Украина .
Он отметил, что НАБУ получило решение суда о заочном аресте, что позволяет ходатайствовать о международном розыске.
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"Далее будем пытаться (объявить в розыск Интерпола), насколько это будет успешно - большой вопрос", - добавил Сытник.
В конце июля НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционного суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей экс-президенту Виктору Януковичу и его сыну.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура подозревают експрезидента Януковича в присвоении Межигорье.
По версии следствия, Александр Янукович организовал создание и приобретение частных фирм с целью прикрытия незаконной деятельности по завладению Межигорьем. Его отец Виктор Янукович, будучи 2007 году в должности премьер-министра, по информации следствия, был пособником и путем злоупотребления своим служебным положением помог завладеть госимуществом в особо крупных размерах.
Также Александра Януковича подозревают в легализации доходов, полученных преступным путем.
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