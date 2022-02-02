НАБУ опубликовало запись разговора нардепа-"слуги" Кузьминых, подозреваемого в получении взятки

Соответствующее видео НАБУ опубликовало на сайте.



Следствие установило, что осенью 2021 г. представительницы частной компании намекнули, что если она планирует поставлять медоборудование больницам в Житомирской области, стоит это согласовать с одним из нардепов.



Депутат якобы пообещал обеспечить победу в тендерах по закупке оборудования за деньги бюджета. Сначала такие закупки на 40 млн грн осуществила "Больница №2 им. В.П. Павлусенко".



НАБУ заявляет, что Кузьминых хотел за свои "услуги" 30% сумм договоров, заключенных с больницей как гарантия будущего сотрудничества по закупкам медоборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году.



После получения оплаты от больницы за тендер на систему ультразвуковой диагностики депутат якобы попросил передать ему 30% от суммы договора - 558 тыс. грн.



Следствие установило, что он планировал использовать такую схему и в других договорах в будущем, в частности на поставку МРТ (должен был заработать на этом 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (получил бы почти 400 тыс. грн).



В разговорах, обнародованных НАБУ, представительница частной фирмы звонит по телефону Кузьминых. Она согласовывает с ним действия по поставке оборудования для больницы, а нардеп гарантирует, что компания выиграет тендер и им перечислят деньги из государственного бюджета.



По версии следствия, по первому контракту больница не получила вовремя деньги, так что представительница компании позвонила депутату и на это жаловалась. Кузьминых ответил ей, что он якобы встречался с главой Минздрава Виктором Ляшко и рассказал ему об этой задержке средств по житомирской больнице. Вскоре после этого больница перечислила деньги.

Напомним, 28 января 2022 года детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.

31 января Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых.

В САП сообщили, что Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.

2 февраля Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.