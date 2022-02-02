НАБУ опубликовало запись разговора нардепа-"слуги" Кузьминых, подозреваемого в получении взятки
Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало фрагменты материалов по делу депутата фракции "Слуга Народа" Сергея Кузьминых, подозреваемого в получении более полумиллиона гривен взятки
Соответствующее видео НАБУ опубликовало на сайте.
Следствие установило, что осенью 2021 г. представительницы частной компании намекнули, что если она планирует поставлять медоборудование больницам в Житомирской области, стоит это согласовать с одним из нардепов.
Депутат якобы пообещал обеспечить победу в тендерах по закупке оборудования за деньги бюджета. Сначала такие закупки на 40 млн грн осуществила "Больница №2 им. В.П. Павлусенко".
НАБУ заявляет, что Кузьминых хотел за свои "услуги" 30% сумм договоров, заключенных с больницей как гарантия будущего сотрудничества по закупкам медоборудования другими больницами Житомирской области в 2022 году.
После получения оплаты от больницы за тендер на систему ультразвуковой диагностики депутат якобы попросил передать ему 30% от суммы договора - 558 тыс. грн.
Следствие установило, что он планировал использовать такую схему и в других договорах в будущем, в частности на поставку МРТ (должен был заработать на этом 11,25 млн грн) и лапароскопического набора для хирургических процедур (получил бы почти 400 тыс. грн).
В разговорах, обнародованных НАБУ, представительница частной фирмы звонит по телефону Кузьминых. Она согласовывает с ним действия по поставке оборудования для больницы, а нардеп гарантирует, что компания выиграет тендер и им перечислят деньги из государственного бюджета.
По версии следствия, по первому контракту больница не получила вовремя деньги, так что представительница компании позвонила депутату и на это жаловалась. Кузьминых ответил ей, что он якобы встречался с главой Минздрава Виктором Ляшко и рассказал ему об этой задержке средств по житомирской больнице. Вскоре после этого больница перечислила деньги.
- Напомним, 28 января 2022 года детективы НАБУ задержали народного депутата от "Слуги Народа" Сергея Кузьминых при получении неправомерной выгоды в 558 тыс. грн.
- 31 января Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение Сергею Кузьминых.
- В САП сообщили, что Сергей Кузьминых проигнорировал три вызова в прокуратуру.
- 2 февраля Кузьминых попросил временно исключить его из числа членов фракции с возможностью возвращения, если его невиновность будет доказана.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.19
Покупка 28.19Продажа 28.47
-
EUR
Покупка 31.76Продажа 32.21
- Актуальное
- Важное