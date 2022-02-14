НАБУ опубликовало видео переговоров участников в деле о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным
Национальное антикоррупционное бюро обнародовало видео переговоров участников в деле по подозрению депутата Киевского горсовета от фракции "Слуга народа" Владислава Трубицына и еще пятерых фигурантов, разоблаченных на получении взятки
Соответствующее видео появилось на YouTube-канале НАБУ.
В Бюро отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "закулисье" организации торговли в столице.
Ранее Высший антикоррупционный суд избрал пяти фигурантам дела меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога.
Для депутата определили залог в 14,8 млн гривен. В НАБУ добавили, что вопрос меры пресечения в отношении шестого участника еще решается.
- Напомним, что детективы НАБУ задержали во время получения взятки в 1,26 млн грн депутата Киевсовета ("слугу народа" Владислава Трубицына) и других должностных лиц.
- Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила о внеочередном созыве киевской ячейки партии из-за задержания "слуги" - главы комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.
- 11 февраля ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн.
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