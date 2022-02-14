НАБУ опубликовало видео переговоров участников в деле о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале НАБУ.



В Бюро отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "закулисье" организации торговли в столице.



Ранее Высший антикоррупционный суд избрал пяти фигурантам дела меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога.



Для депутата определили залог в 14,8 млн гривен. В НАБУ добавили, что вопрос меры пресечения в отношении шестого участника еще решается.

Напомним, что детективы НАБУ задержали во время получения взятки в 1,26 млн грн депутата Киевсовета ("слугу народа" Владислава Трубицына) и других должностных лиц.

Глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк заявила о внеочередном созыве киевской ячейки партии из-за задержания "слуги" - главы комиссии Киевсовета по предпринимательству и благоустройству Владислава Трубицына, а также его помощника при получении взятки в 1 млн 260 тыс. грн.

11 февраля ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb