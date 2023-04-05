НАБУ обыскивает Харьковскую ОВА
5 апреля НАБУ проводит обыски у начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова, заместителя и директора департамента агропромышленного развития по делу о хищении гумпомощи
Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация .
"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что обыски прошли у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития.
"ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и содействует в его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - добавили в ведомстве.
Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов уточняет, что НАБУ проводит серию обысков в рамках расследования хищения гуманитарной помощи, приобретенной за государственный счет после начала полномасштабного вторжения на Харьковщину.
Правоохранители провели обыски в кабинетах главы ОВА Олега Синегубова, заместителя главы ОВА Виты Ковальской, директора департамента агропромышленного развития Андрея Дорожко и руководителя аппарата администрации Виктории Белявцевой.
Местному изданию "Мысль" обыски в отдельных подразделениях областной военной администрации подтвердили источники.
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