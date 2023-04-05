Об этом сообщает Харьковская областная военная администрация .

"Сегодня Национальное антикоррупционное бюро Украины действительно совершает следственные действия в некоторых структурных подразделениях Харьковской областной военной администрации", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что обыски прошли у руководства Аппарата ХОВА и в Департаменте агропромышленного развития.

"ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и содействует в его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - добавили в ведомстве.

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов уточняет, что НАБУ проводит серию обысков в рамках расследования хищения гуманитарной помощи, приобретенной за государственный счет после начала полномасштабного вторжения на Харьковщину.

Правоохранители провели обыски в кабинетах главы ОВА Олега Синегубова, заместителя главы ОВА Виты Ковальской, директора департамента агропромышленного развития Андрея Дорожко и руководителя аппарата администрации Виктории Белявцевой.

Местному изданию "Мысль" обыски в отдельных подразделениях областной военной администрации подтвердили источники.