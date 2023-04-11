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НАБУ объявило в розыск экспредседателя ФГИ Сенниченко и еще 6 фигурантов дела о злоупотреблении на 500 млн грн

11 апреля, 2023 вторник
02:47
Экономика

НАБУ и САП объявили в розыск семерых фигурантов дела по сделкам с имуществом Фонда госимущества Украины во главе с его бывшим главой Дмитрием Сенниченко

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что НАБУ и САП разыскивают Дмитрия Сенниченко, Андрея Гмырина, Павла Присяжнюка, Николая Парсентьева, Александра Горбуненко, Артура Сомова и Владимира Колота.

"Все они входят в состав преступной организации, причастной к завладению более 500 млн гривен средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания", – говорится в сообщении НАБУ.

В ведомстве отмечают, что возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ.

"На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания", - сообщают в НАБУ.

  • Напомним, 18 ноября глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко подал в отставку по собственному желанию.
  • 17 февраля совет со второй попытки уволил главу Фонда госимущества Сенниченко.
  • 22 марта НАБУ и САП объявили о подозрении экспредседателю Фонда Государственного имущества.
Криминал
НАБУ
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