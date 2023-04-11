НАБУ объявило в розыск экспредседателя ФГИ Сенниченко и еще 6 фигурантов дела о злоупотреблении на 500 млн грн
НАБУ и САП объявили в розыск семерых фигурантов дела по сделкам с имуществом Фонда госимущества Украины во главе с его бывшим главой Дмитрием Сенниченко
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Отмечается, что НАБУ и САП разыскивают Дмитрия Сенниченко, Андрея Гмырина, Павла Присяжнюка, Николая Парсентьева, Александра Горбуненко, Артура Сомова и Владимира Колота.
"Все они входят в состав преступной организации, причастной к завладению более 500 млн гривен средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания", – говорится в сообщении НАБУ.
В ведомстве отмечают, что возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ.
"На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания", - сообщают в НАБУ.
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