Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что НАБУ и САП разыскивают Дмитрия Сенниченко, Андрея Гмырина, Павла Присяжнюка, Николая Парсентьева, Александра Горбуненко, Артура Сомова и Владимира Колота.

"Все они входят в состав преступной организации, причастной к завладению более 500 млн гривен средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания", – говорится в сообщении НАБУ.

В ведомстве отмечают, что возглавлял группировку экспредседателя Фонда государственного имущества Украины, который трижды выступал разоблачителем коррупции, подавая соответствующие заявления в НАБУ.

"На самом же деле он устранял "конкурентов" на предприятиях из сферы ФГИУ, чтобы зарабатывать могла только подконтрольная преступной организации компания", - сообщают в НАБУ.