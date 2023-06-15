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НАБУ объявило в розыск экс-нардепку Наталью Королевскую

15 июня, 2023 четверг
13:36
Криминал

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск бывшую народную депутатку от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталью Королевскую

Соответствующая информация размещена на сайте МВД.

Отмечается, что бывшая депутат подозревается в недостоверном декларировании (ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Кроме того, на сайте МВД Королевская указана как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Датой ее исчезновения считается 22 февраля 2023 года.

Справка.

Наталья Королевская является украинским политическим и государственным деятелем, выступавшим с пророссийской позицией. Она занимала должность министра социальной политики Украины с 2012 по 2014 год и была избрана народной депутатом в нескольких созывах.

Также Королевская представляла Оппозиционный блок и ОПЗЖ и была членом Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году она покинула страну и уехала за границу.

  • В ноябре 2022 года у нардепки от ОПЗЖ Наталии Королевской обнаружили землю под Москвой , НАПК передало САП данные о ее образе жизни.
  • Ранее СМИ писали, будто Наталья Королевская и ее муж Юрий Солод, избранные в парламент по спискам запрещенной в Украине партии ОПЗЖ, составили депутатские мандаты . В настоящее время, по данным журналистов, они живут в ОАЭ.
  • 15 февраля Наталья Королевская и Юрий Солод официально подали заявления на сложение депутатских полномочий.
  • 17 февраля, НАБУ и САП сообщили Королевской о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларацию за 2020 год.
  • Верховная Рада Украины на заседании 24 февраля лишила мандатов Наталью Королевскую и Юрия Солода.
Украина
НАБУ
ОПЗЖ
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