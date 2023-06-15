Соответствующая информация размещена на сайте МВД.

Отмечается, что бывшая депутат подозревается в недостоверном декларировании (ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины). Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Кроме того, на сайте МВД Королевская указана как "лицо, которое скрывается от органов досудебного расследования". Датой ее исчезновения считается 22 февраля 2023 года.

Справка.

Наталья Королевская является украинским политическим и государственным деятелем, выступавшим с пророссийской позицией. Она занимала должность министра социальной политики Украины с 2012 по 2014 год и была избрана народной депутатом в нескольких созывах.

Также Королевская представляла Оппозиционный блок и ОПЗЖ и была членом Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения. После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину в 2022 году она покинула страну и уехала за границу.