Об этом сообщила пресс- служба НАБУ.

По данным следствия, в результате действий экснардепа предприятию, 99,57% которого принадлежат государству, был причинен ущерб на 93,3 млн гривен.

Следствие установило, что народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки. обеспечивал этим компаниям "ОПЗ", - рассказали в НАБУ и отметили, что схема действовала в течение марта-декабря 2015 года.

Грановскому уже сообщили о подозрении.

В 2019 году Грановский вышел из партии БПП.

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