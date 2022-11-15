Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Криминал НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского: в чем его подозревают

НАБУ объявило в розыск экс-нардепа Грановского: в чем его подозревают

15 ноября, 2022 вторник
11:55
Криминал

Экс-нардеп Александр Грановский был объявлен в розыск по подозрению в организации коррупционной схемы на "Одесском припортовом заводе"

Об этом сообщила пресс- служба НАБУ.

По данным следствия, в результате действий экснардепа предприятию, 99,57% которого принадлежат государству, был причинен ущерб на 93,3 млн гривен.

Следствие установило, что народный депутат Украины VIII созыва организовал схему, по которой "Одесский припортовый завод" продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям реального сектора экономики по конкурентным ценам. Однако физически поставки. обеспечивал этим компаниям "ОПЗ", - рассказали в НАБУ и отметили, что схема действовала в течение марта-декабря 2015 года.

Грановскому уже сообщили о подозрении.

  • В 2019 году Грановский вышел из партии БПП.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
политика
НАБУ
Читайте также:
14 ноября, 2022 понедельник
Байден и Си Цзиньпин поставили точку. России нет места в двухполярном мире США и Китая, - дипломат Чалый
Володимир Ар'єв
14 ноября, 2022 понедельник
Приказ отключить телеканалы Прямой, 5-й и Еспресо из госсети цифрового вещания отдал секретарь СНБО Данилов, - Арьев
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
14 ноября, 2022 понедельник
Лидеры США и Китая выступили с заявлениями о развитии двусторонних отношений
Киев
+6°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.98
    Покупка 39.98
    Продажа 40.64
  • EUR
    Покупка 40.15
    Продажа 41.25
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, вторник
15 ноября
12:27
PR
Три полоски adidas — самая спортивная мода уже здесь
12:13
В Украине погиб студент из Замбии. МИД призывает африканцев не умирать за больные имперские амбиции Путина
12:03
OPINION
Китай враг. Циничный, хитрый, лживый, вероломный
11:58
Из 17-метровой надписи "Верю в ВСУ" из металла Азовстали сделали последнюю партию браслетов
11:48
Линия фронта на Луганщине приближается к большим городам, - Гайдай
11:45
Довженко-Центр
Ткаченко объявил об остановке реорганизации Довженко-Центра
11:35
Эрдоган и Байден провели переговоры в рамках саммита G20 на Бали
11:25
В РФ топ-менеджера "Аэрофлота" посадили на 13 лет за госпредательство
11:16
Венгрия
Венгрия планирует создать независимое министерство энергетики из-за удорожания энергоресурсов
11:12
"Замерзаем. Help. Sos": в Мариуполе появились надписи с мольбой о помощи
11:07
Интерсити
"Можно сомкнуть пельку и идти пешком": В "Укрзализныце" возмутились поведением пассажиров, выгнавших военного в тамбур
10:57
Эксклюзив
ЕС
Девятый пакет антироссийских санкций может быть согласован к Рождеству, - Йозвяк
10:52
Эксклюзив
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ВСУ используют уязвимые участки врага на оккупированной Херсонщине, - Згурец
10:51
Фьюри согласился сразиться с Усиком за звание абсолютного чемпиона мира
10:47
СБУ открыла дело из-за хвалебной песни о России в Киево-Печерской Лавре
10:31
Ван И
Китай выступил против исключения России из G20
10:29
Инфографика
евро
Евро понемногу дорожает: курс валют на 15 ноября
10:28
Дмитрий Песков
В Кремле истолковали заявление Зеленского о невозможности "Минска-3" как нежелании вести переговоры
10:17
Зарабатывали на экспорте зерна через порты Одессы: в Украине разоблачили масштабную коррупционную схему
10:04
OPINION
Зачем тогда этот G20 с такими низкими ожиданиями?
10:00
Новости компаний
FAVBET принимает прогнозы на президентскую гонку НОК Украины: В фаворитах – Жан Беленюк
09:53
Инфографика
Более 82 тыс. солдат, 2861 танк и 208 средств ПВО: Генштаб ВСУ назвал потери РФ в полномасштабной войне
09:45
Эксклюзив
Враг покидает обустроенные рубежи на левом берегу Днепра и продвигается вглубь на 15-20 км, - Гуменюк
09:39
ЦПИ призвал не распространять никакой информации о продвижении наших войск на Юге
09:38
ООН
Численность населения Земли превысила 8 миллиардов
09:16
С начала полномасштабной войны в Украине погиб 431 ребенок
09:09
Британская разведка объяснила, почему РФ перевезла оккупационную власть Херсонщины в Геническ
09:03
В Украине завершился первый этап национального проекта "Кино ради Победы"
09:00
Интервью
Татьяна Шевченко на позывной "Кобзарь": Надеюсь, никогда не услышу больше "здрасте" или "спасибки"
08:52
Повредили частные дома, газопровод и линии электропередачи: ночью враг выпустил более 60 снарядов по Никопольщине
08:48
Россияне ударили ракетами по пригороду Запорожья
08:36
Президент ФИФА на саммите G20 призвал к прекращению огня в Украине во время ЧМ-2022
08:27
Укрпочта
В Херсоне с 15 ноября заработают два отделения Укрпочты
08:13
Эммануель Макрон
Макрон призвал Китай объединиться с Францией ради прекращения войны в Украине
08:11
Новым президентом Федерации биатлона Украины стал нардеп от "Батькивщины"
08:08
OPINION
Юрий Бутусов
CNN и Skynews наказали за то, что Зеленский не стал главным ньюсмейкером в Херсоне
08:03
В сутки украинская авиация уничтожила 18 районов сосредоточения врага
08:00
Обзор
Друзья Путина на пляжах Адриатики: Хорватия
07:44
ВСУ отбили вражеские атаки в районах 10 населенных пунктов, однако враг ведет наступление по трем направлениям, - Генштаб
07:30
В Луганской области ВСУ уничтожили штаб подразделения оккупационных войск, известно о 30 погибших
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV