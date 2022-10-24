Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины в своем facebook .

В сообщении говорится, что бюро разыскивает экс-главу правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, заместителя Дениса Чернышева и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елену Хмеленко.

Управленцев обвиняют в растрате средств этого банка путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога.

НАБУ заявляет, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.

Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил , что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем.

5 октября Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.

6 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком", приведшей к убыткам в сумме более 206 млн гривен.

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