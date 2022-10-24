НАБУ объявило в розыск эк-главу НБУ Шевченко
НАБУ объявило в розыск экс-главу "Укргазбанка" и еще двух членов правления за хищение более 200 млн. гривен
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины в своем facebook .
В сообщении говорится, что бюро разыскивает экс-главу правления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко, заместителя Дениса Чернышева и заместителя директора департамента по работе с корпоративными вип-клиентами Елену Хмеленко.
Управленцев обвиняют в растрате средств этого банка путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога.
НАБУ заявляет, что о подозрении им сообщили еще в начале октября, однако в специальном порядке, поскольку местонахождение этих лиц было неизвестно. С тех пор подозреваемые игнорировали вызовы к следователю, из-за чего они были объявлены в розыск.
- Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил , что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем.
- 5 октября Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
- 6 октября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком", приведшей к убыткам в сумме более 206 млн гривен.
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