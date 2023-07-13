НАБУ объявило в розыск депутата Киевсовета Трубицина, подозреваемого в коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг, 13 июля, объявило в розыск депутата Киевского городского совета Владислава Трубицына, обвиняемого в получении взятки
Соответствующее сообщение появилось на сайте НАБУ.
Отмечается, что Трубицина обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды в особо крупном размере за совершение в интересах предоставляющего неправомерную выгоду, действий с использованием власти и служебного положения, по предварительному сговору группой лиц).
Что известно о деле Трубицына
9 февраля 2022 года "слугу" Трубицина из комиссии Киевсовета и других разоблаченных на взятке в 1,26 млн грн задержали за разрешение на работу МАФов.
11 февраля того же года ВАКС арестовал разоблаченного на взяточничестве "слугу" Трубицына на два месяца с возможностью внести залог в 14,886 млн грн. Также Высший антикорсуд избрал подозреваемому, вероятному соучастнику Трубицына, меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога на сумму 2 481 000 грн. Еще один подозреваемый был арестован с возможностью внесения залога в размере 1 488 600 грн.
14 февраля 2022 года НАБУ опубликовало видео переговоров участников по делу о получении взятки нардепом-"слугой" Трубицыным. В бюро отметили, что собранные материалы являются частью доказательной базы и показывают "вне кулис" организации торговли в столице.
18 февраля прошлого года главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заявил , что в 2010 году Владислав Трубицын подделал удостоверение инспектора энергонадзора и пытался "инспектировать" два рынка в Изюме.
22 февраля депутат Киевсовета, пойманный на получении 1,39 млн грн взятки, остановил свое членство в партии "Слуга Народа", пока продолжается следствие. 12 октября 2022 года ДБР направило в суд дело Трубицына.
31 мая журналисты "Схем" сообщили , что сбежавший за границу Трубицын смог выехать из Украины с помощью письма от руководителя военной разведки Кирилла Буданова. Представители Сил спецопераций в комментарии "Схемам" заявили, что Буданов подписал письмо на выезд Трубицына по просьбе ССО.
5 июня Высший антикорсуд объявил депутата Киевсовета Владислава Трубицына в международный розыск. 12 июня ВАКС арестовал его заочно и взыскал почти 10 млн грн залога.
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