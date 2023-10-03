НАБУ объявило подозрение в получении взятки мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города

Об этом идет речь на сайте учреждений.

"3 октября 2023 года НАБУ и САП сообщили городскому голове Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн. 2 октября 2023 года их взяли с поличным при получении последнего транша - 1,4 млн грн", – говорится в заявлении.

По данным следствия, деньги подозреваемые требовали за принятия решения об установлении тарифа и несоздании искусственных препятствий в деятельности предприятия. Отмечается, что их действия квалифицированы по ч. 4 ст. 368 УК Украины, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.