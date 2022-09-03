НАБУ объявило подозрение 8 фигурантам по делу Укрнафты, которое связано с Коломойским

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро .

Дело касается событий 2015 года. По данным следствия, в марте – августе 2015 года Укрнафта продала ряду частных компаний нефть на 10,7 млрд грн.

Поставка нефти согласно постановлению Кабмина должна была осуществляться только после полной оплаты заказчиком, но Укрнафта поставляла сырье, не получив денег в полном объеме. После этого ее переработали на Кременчугском НПЗ, а изготовленные нефтепродукты продали на АЗС по всей стране.

"Интересно, что, по данным следствия, компании, с которыми заключались договоры поставки нефти, связаны с компаниями группы Приват", – заявили в НАБУ.

Второй эпизод касается июля 2015 года, когда Укрнафта заключила с другой компанией 52 договора покупки нефтепродуктов, заплатив авансом 2,57 млрд грн. Сроки поставки сначала были установлены на конец 2015 года, затем их продлили до конца 2018 года, но нефтепродуктов Укрнафта так и не получила.

Детективы установили, что деньги были выведены за границу на счета ряда офшорных компаний.

Подозреваемых по делу НАБУ восемь: бывший председатель правления ПАО "Укрнафта", бывшая заместитель руководителя управления по продаже нефти, газа и продуктов нефте- и газопереработки ПАО "Укрнафта", бывшая руководитель отдела контроля за учетом и поставками нефти и нефтепродуктов ПАО "Укрнафта", бывшие директора пяти коммерческих предприятий, один из которых задержан.

30 августа Хозяйственный суд Киева отложил рассмотрение дела по иску Игоря Коломойского к государственному ПриватБанку о признании договора купли-продажи акций недействительным с 2016 года и возвращении ему акций.

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